Snowflake Cijena danas

Trenutačna cijena Snowflake (SNOWON) danas je $ 258.7, s promjenom od 2.09% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SNOWON u USD je $ 258.7 po SNOWON.

Snowflake trenutačno je na #2156 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 852.67K, s količinom u optjecaju od 3.30K SNOWON. Tijekom posljednja 24 sata, SNOWON trgovao je između $ 251.18 (niska) i $ 259.76 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 584.2352232899101, dok je rekordna najniža cijena bila $ 214.69891424490774.

U kratkoročnim performansama, SNOWON se kretao +0.01% u posljednjem satu i -4.40% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 79.49K.

Informacije o tržištu Snowflake (SNOWON)

Poredak No.2156 Tržišna kapitalizacija $ 852.67K$ 852.67K $ 852.67K Obujam (24 sata) $ 79.49K$ 79.49K $ 79.49K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 852.67K$ 852.67K $ 852.67K Količina u optjecaju 3.30K 3.30K 3.30K Ukupna količina 3,295.96665589 3,295.96665589 3,295.96665589 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Snowflake je $ 852.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 79.49K. Količina u optjecaju SNOWON je 3.30K, s ukupnom količinom od 3295.96665589. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 852.67K.