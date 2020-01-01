StarryNift (SNIFT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u StarryNift (SNIFT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
StarryNift (SNIFT) Informacije

StarryNift is a premier AI-powered co-creation platform that transforms virtual experiences with AI SDK infrastructure. Users can play games, create content, engage in social interactions, develop DIDs, and earn rewards immersively. Our mission is to push the boundaries of AI infrastructure, redefine interactive experiences, and foster a sense of shared value appreciation with the token economy.

Službena web stranica:
https://starrynift.art/
Bijela knjiga:
https://cdn.starrynift.art/StarryNift-WhitePaper.pdf
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x5c4625ac040486ce7a9054924b8cd3e4ba8480a6

StarryNift (SNIFT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za StarryNift (SNIFT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.26M
Ukupna količina:
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 169.28M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 7.44M
Povijesni maksimum:
$ 0.12637
Povijesni minimum:
$ 0.005813389094650883
Trenutna cijena:
$ 0.00744
StarryNift (SNIFT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike StarryNift (SNIFT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SNIFT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SNIFT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SNIFT tokena, istražite SNIFT cijenu tokena uživo!

