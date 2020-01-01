StarryNift (SNIFT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u StarryNift (SNIFT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

StarryNift (SNIFT) Informacije StarryNift is a premier AI-powered co-creation platform that transforms virtual experiences with AI SDK infrastructure. Users can play games, create content, engage in social interactions, develop DIDs, and earn rewards immersively. Our mission is to push the boundaries of AI infrastructure, redefine interactive experiences, and foster a sense of shared value appreciation with the token economy. Službena web stranica: https://starrynift.art/ Bijela knjiga: https://cdn.starrynift.art/StarryNift-WhitePaper.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x5c4625ac040486ce7a9054924b8cd3e4ba8480a6 Kupi SNIFT odmah!

StarryNift (SNIFT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za StarryNift (SNIFT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 169.28M $ 169.28M $ 169.28M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.44M $ 7.44M $ 7.44M Povijesni maksimum: $ 0.12637 $ 0.12637 $ 0.12637 Povijesni minimum: $ 0.005813389094650883 $ 0.005813389094650883 $ 0.005813389094650883 Trenutna cijena: $ 0.00744 $ 0.00744 $ 0.00744 Saznajte više o cijeni StarryNift (SNIFT)

StarryNift (SNIFT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike StarryNift (SNIFT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SNIFT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SNIFT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SNIFT tokena, istražite SNIFT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SNIFT Jeste li zainteresirani za dodavanje StarryNift (SNIFT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SNIFT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SNIFT na MEXC-u odmah!

StarryNift (SNIFT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SNIFT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SNIFT povijest cijena odmah!

SNIFT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SNIFT? Naša SNIFT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SNIFT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!