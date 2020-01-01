SNEK (SNEK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SNEK (SNEK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SNEK (SNEK) Informacije SNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains. Službena web stranica: https://www.snek.com Istraživač blokova: https://cardanoscan.io/token/279c909f348e533da5808898f87f9a14bb2c3dfbbacccd631d927a3f534e454b Kupi SNEK odmah!

SNEK (SNEK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SNEK (SNEK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 284.09M $ 284.09M $ 284.09M Ukupna količina: $ 75.29B $ 75.29B $ 75.29B Količina u optjecaju: $ 74.64B $ 74.64B $ 74.64B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 291.99M $ 291.99M $ 291.99M Povijesni maksimum: $ 0.009495 $ 0.009495 $ 0.009495 Povijesni minimum: $ 0.000038959898786517 $ 0.000038959898786517 $ 0.000038959898786517 Trenutna cijena: $ 0.0038061 $ 0.0038061 $ 0.0038061 Saznajte više o cijeni SNEK (SNEK)

SNEK (SNEK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SNEK (SNEK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SNEK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SNEK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SNEK tokena, istražite SNEK cijenu tokena uživo!

SNEK (SNEK) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SNEK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SNEK povijest cijena odmah!

SNEK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SNEK? Naša SNEK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SNEK predviđanje cijene tokena odmah!

