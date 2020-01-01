SwarmNode.ai (SNAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SwarmNode.ai (SNAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SwarmNode.ai (SNAI) Informacije SwarmNode enables you to run Python agents in the cloud without managing servers. An agent can either be scheduled for execution at specific times or executed manually via the UI, REST API and Python SDK. Službena web stranica: https://swarmnode.ai/ Bijela knjiga: https://swarmnode.ai/docs/getting-started/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/Hjw6bEcHtbHGpQr8onG3izfJY5DJiWdt7uk2BfdSpump Kupi SNAI odmah!

SwarmNode.ai (SNAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SwarmNode.ai (SNAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.94M $ 10.94M $ 10.94M Ukupna količina: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Količina u optjecaju: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.94M $ 10.94M $ 10.94M Povijesni maksimum: $ 0.135 $ 0.135 $ 0.135 Povijesni minimum: $ 0.000926233159983312 $ 0.000926233159983312 $ 0.000926233159983312 Trenutna cijena: $ 0.010938 $ 0.010938 $ 0.010938 Saznajte više o cijeni SwarmNode.ai (SNAI)

SwarmNode.ai (SNAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SwarmNode.ai (SNAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SNAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SNAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SNAI tokena, istražite SNAI cijenu tokena uživo!

