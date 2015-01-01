Snapmuse.io (SMX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Snapmuse.io (SMX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Snapmuse.io (SMX) Informacije Snapmuse.io is the web3 funding platform of the entertainment industry. It was developed by the founders of Snapmuse.com. Unlike traditional funding platforms, Snapmuse.io gives you the opportunity to be part of exciting projects from social media creators and musicians to gaming studios. Fund it! Build it! Reward it! Snapmuse.io enables founders from the entertainment industry such as social media channel owners (YouTubers, Tiktokers), influencers, gaming studios, AI projects etc. a.k.a. “Creators” to mint NFTs of their projects and sell them to retail NFT collectors (a.k.a. “Collectors”). Službena web stranica: https://snapmuse.io/ Bijela knjiga: https://snapmuse.io/lightpaper Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x8C6149AAEA8161E2015FA563040A916e90d16DcA Kupi SMX odmah!

Snapmuse.io (SMX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Snapmuse.io (SMX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 743.00K $ 743.00K $ 743.00K Povijesni maksimum: $ 0.0967 $ 0.0967 $ 0.0967 Povijesni minimum: $ 0.000667375582576052 $ 0.000667375582576052 $ 0.000667375582576052 Trenutna cijena: $ 0.001486 $ 0.001486 $ 0.001486 Saznajte više o cijeni Snapmuse.io (SMX)

Snapmuse.io (SMX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Snapmuse.io (SMX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SMX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SMX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SMX tokena, istražite SMX cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SMX Jeste li zainteresirani za dodavanje Snapmuse.io (SMX) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SMX, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SMX na MEXC-u odmah!

Snapmuse.io (SMX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SMX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SMX povijest cijena odmah!

SMX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SMX? Naša SMX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SMX predviđanje cijene tokena odmah!

