Real Smurf Cat (SMURFCAT) Informacije SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real. Službena web stranica: https://smurfcat.eth.limo Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xff836a5821e69066c87e268bc51b849fab94240c

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Real Smurf Cat (SMURFCAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.97M Ukupna količina: $ 100.00B Količina u optjecaju: $ 93.81B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.17M Povijesni maksimum: $ 0.00042251 Povijesni minimum: $ 0.000000030302868553 Trenutna cijena: $ 0.00003167

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Real Smurf Cat (SMURFCAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SMURFCAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SMURFCAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SMURFCAT tokena, istražite SMURFCAT cijenu tokena uživo!

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SMURFCAT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

