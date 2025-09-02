Real Smurf Cat (SMURFCAT) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00003153
24-satna najniža cijena
$ 0.00004299
24-satna najviša cijena
$ 0.00003153
$ 0.00004299
$ 0.000397513294959806
$ 0.000000030302868553
+0.77%
-2.42%
-15.39%
Real Smurf Cat (SMURFCAT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00003251. Tijekom protekla 24 sata, SMURFCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003153 i najviše cijene $ 0.00004299, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SMURFCAT je $ 0.000397513294959806, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000030302868553.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SMURFCAT se promijenio za +0.77% u posljednjih sat vremena, -2.42% u posljednjih 24 sata i -15.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Real Smurf Cat (SMURFCAT)
No.1607
$ 3.05M
$ 63.08K
$ 3.25M
93.81B
100,000,000,000
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Real Smurf Cat je $ 3.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 63.08K. Količina u optjecaju SMURFCAT je 93.81B, s ukupnom količinom od 100000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.25M.
Real Smurf Cat (SMURFCAT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Real Smurf Cat za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000008097
-2.42%
30 dana
$ -0.00000684
-17.39%
60 dana
$ -0.00001118
-25.59%
90 dana
$ +0.00000173
+5.62%
Real Smurf Cat promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SMURFCAT od $ -0.0000008097 (-2.42%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Real Smurf Cat 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00000684 (-17.39%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Real Smurf Cat 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SMURFCAT od $ -0.00001118 (-25.59%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Real Smurf Cat 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00000173 (+5.62%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Real Smurf Cat (SMURFCAT)?
SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real.
Real Smurf Cat dostupan je na MEXC platformi.
Osim toga, možeš: - Provjeriti SMURFCAT dostupnost udjela - Čitaj recenzije i analitiku o Real Smurf Cat na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Real Smurf Cat učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Real Smurf Cat Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Real Smurf Cat (SMURFCAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Real Smurf Cat (SMURFCAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Real Smurf Cat.
Razumijevanje tokenomike Real Smurf Cat (SMURFCAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SMURFCAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Real Smurf Cat (SMURFCAT)
Tražiš kako kupiti Real Smurf Cat? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Real Smurf Cat na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.