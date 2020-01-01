Smell Token (SML) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Smell Token (SML), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Smell Token (SML) Informacije Smell Token (SML), a unique token for participating in fragrance industry's digital transformation. Token holders access various businesses & games on innovative Smell Mafia platform, expanding industry potential through digital scent data. Službena web stranica: https://www.smelltoken.com/ Bijela knjiga: https://www.smelltoken.com/whitepaper Istraživač blokova: https://polygonscan.com/address/0xfCB54Da3F4193435184F3F647467e12b50754575 Kupi SML odmah!

Smell Token (SML) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Smell Token (SML), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 12.00B $ 12.00B $ 12.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M Povijesni maksimum: $ 0.027 $ 0.027 $ 0.027 Povijesni minimum: $ 0.000012748255874351 $ 0.000012748255874351 $ 0.000012748255874351 Trenutna cijena: $ 0.000207 $ 0.000207 $ 0.000207 Saznajte više o cijeni Smell Token (SML)

Smell Token (SML) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Smell Token (SML) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SML tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SML tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SML tokena, istražite SML cijenu tokena uživo!

