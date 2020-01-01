Slingshot (SLING) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Slingshot (SLING), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Slingshot (SLING) Informacije

Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games’ success. Slingshot isn’t just launching games, but launching real IP.

Službena web stranica:
https://slingshotdao.com/
Bijela knjiga:
https://docs.slingshotdao.com/slingshot-dao
Istraživač blokova:
https://arbiscan.io/token/0x5F8a7c646511A790C53F171891E5d469cA884EdE

Slingshot (SLING) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Slingshot (SLING), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 86.76K
$ 86.76K
Ukupna količina:
$ 5.00B
$ 5.00B
Količina u optjecaju:
$ 186.47M
$ 186.47M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 2.33M
$ 2.33M
Povijesni maksimum:
$ 0.07452
$ 0.07452
Povijesni minimum:
$ 0.000472246266414128
$ 0.000472246266414128
Trenutna cijena:
$ 0.0004653
$ 0.0004653

Slingshot (SLING) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Slingshot (SLING) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SLING tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SLING tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SLING tokena, istražite SLING cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.