Catslap (SLAP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Catslap (SLAP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Catslap (SLAP) Informacije CATSLAP is crypto's most aggressive feline, poised to attack even the highest market cap meme coins. The SLAP token is here to dethrone the frogs and dogs on the block.Slappers compete to earn the highest rewards. Slap to Earn, move up the Slapometer leaderboard and increase your country's score! Službena web stranica: https://catslaptoken.com/ Bijela knjiga: https://catslaptoken.com/assets/documents/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xF107edABF59ba696E38DE62Ad5327415Bd4D4236 Kupi SLAP odmah!

Catslap (SLAP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Catslap (SLAP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.64M $ 2.64M $ 2.64M Ukupna količina: $ 8.53B $ 8.53B $ 8.53B Količina u optjecaju: $ 4.37B $ 4.37B $ 4.37B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.43M $ 5.43M $ 5.43M Povijesni maksimum: $ 0.010546 $ 0.010546 $ 0.010546 Povijesni minimum: $ 0.000379780758134614 $ 0.000379780758134614 $ 0.000379780758134614 Trenutna cijena: $ 0.000603 $ 0.000603 $ 0.000603 Saznajte više o cijeni Catslap (SLAP)

Catslap (SLAP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Catslap (SLAP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SLAP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SLAP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SLAP tokena, istražite SLAP cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SLAP Jeste li zainteresirani za dodavanje Catslap (SLAP) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SLAP, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SLAP na MEXC-u odmah!

Catslap (SLAP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SLAP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SLAP povijest cijena odmah!

SLAP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SLAP? Naša SLAP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SLAP predviđanje cijene tokena odmah!

