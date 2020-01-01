Sekuya (SKYA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sekuya (SKYA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sekuya (SKYA) Informacije Sekuya is a video game company aims to revolutionize gaming world with community-driven approach in all new anime epic fantasy universe. Players have the ability to enhance the gaming experience with SKYA - Sekuya native game currency. Službena web stranica: https://sekuya.io/ Bijela knjiga: https://www.canva.com/design/DAF2SyBvTsQ/KnUPQysv6QuRbh8B8NicFA/view?utm_content=DAF2SyBvTsQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor#1 Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x623cd3a3edf080057892aaf8d773bbb7a5c9b6e9?a=0x7a157731305abcd1b700466b48c4a8dd55585a53 Kupi SKYA odmah!

Sekuya (SKYA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sekuya (SKYA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Ukupna količina: $ 995.41M $ 995.41M $ 995.41M Količina u optjecaju: $ 403.21M $ 403.21M $ 403.21M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.33M $ 4.33M $ 4.33M Povijesni maksimum: $ 0.069768 $ 0.069768 $ 0.069768 Povijesni minimum: $ 0.00261259753355188 $ 0.00261259753355188 $ 0.00261259753355188 Trenutna cijena: $ 0.004334 $ 0.004334 $ 0.004334 Saznajte više o cijeni Sekuya (SKYA)

Sekuya (SKYA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sekuya (SKYA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SKYA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SKYA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SKYA tokena, istražite SKYA cijenu tokena uživo!

Sekuya (SKYA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SKYA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SKYA povijest cijena odmah!

