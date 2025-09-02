Više o SKYA

SKYA Informacije o cijeni

SKYA Bijela knjiga

SKYA Službena web stranica

SKYA Tokenomija

SKYA Prognoza cijena

SKYA Povijest

Vodič za kupnju SKYA

Konverter SKYA u fiducijarnu valutu

SKYA Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Sekuya Logotip

Sekuya Cijena(SKYA)

1 SKYA u USD cijena uživo:

$0.004258
$0.004258$0.004258
-3.81%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Sekuya (SKYA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:42:57 (UTC+8)

Sekuya (SKYA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.004226
$ 0.004226$ 0.004226
24-satna najniža cijena
$ 0.004534
$ 0.004534$ 0.004534
24-satna najviša cijena

$ 0.004226
$ 0.004226$ 0.004226

$ 0.004534
$ 0.004534$ 0.004534

$ 0.06977272441588699
$ 0.06977272441588699$ 0.06977272441588699

$ 0.00261259753355188
$ 0.00261259753355188$ 0.00261259753355188

+0.14%

-3.81%

-11.66%

-11.66%

Sekuya (SKYA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004258. Tijekom protekla 24 sata, SKYAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004226 i najviše cijene $ 0.004534, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SKYA je $ 0.06977272441588699, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00261259753355188.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SKYA se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, -3.81% u posljednjih 24 sata i -11.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sekuya (SKYA)

No.1878

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

$ 30.06K
$ 30.06K$ 30.06K

$ 4.26M
$ 4.26M$ 4.26M

403.21M
403.21M 403.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

995,412,025.9710485
995,412,025.9710485 995,412,025.9710485

40.32%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sekuya je $ 1.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 30.06K. Količina u optjecaju SKYA je 403.21M, s ukupnom količinom od 995412025.9710485. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.26M.

Sekuya (SKYA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Sekuya za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00016866-3.81%
30 dana$ -0.001402-24.78%
60 dana$ -0.000136-3.10%
90 dana$ -0.000581-12.01%
Sekuya promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SKYA od $ -0.00016866 (-3.81%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Sekuya 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001402 (-24.78%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Sekuya 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SKYA od $ -0.000136 (-3.10%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Sekuya 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000581 (-12.01%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Sekuya (SKYA)?

Pogledajte Sekuya stranicu Povijest cijena sada.

Što je Sekuya (SKYA)

Sekuya is a video game company aims to revolutionize gaming world with community-driven approach in all new anime epic fantasy universe. Players have the ability to enhance the gaming experience with SKYA - Sekuya native game currency.

Sekuya dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Sekuya ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SKYA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Sekuya na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Sekuya učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Sekuya Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sekuya (SKYA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sekuya (SKYA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sekuya.

Provjerite Sekuya predviđanje cijene sada!

Sekuya (SKYA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sekuya (SKYA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SKYA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Sekuya (SKYA)

Tražiš kako kupiti Sekuya? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Sekuya na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SKYA u lokalnim valutama

1 Sekuya(SKYA) u VND
112.04927
1 Sekuya(SKYA) u AUD
A$0.00647216
1 Sekuya(SKYA) u GBP
0.00310834
1 Sekuya(SKYA) u EUR
0.0036193
1 Sekuya(SKYA) u USD
$0.004258
1 Sekuya(SKYA) u MYR
RM0.01796876
1 Sekuya(SKYA) u TRY
0.17517412
1 Sekuya(SKYA) u JPY
¥0.625926
1 Sekuya(SKYA) u ARS
ARS$5.86501178
1 Sekuya(SKYA) u RUB
0.34306706
1 Sekuya(SKYA) u INR
0.374704
1 Sekuya(SKYA) u IDR
Rp69.80326752
1 Sekuya(SKYA) u KRW
5.9386326
1 Sekuya(SKYA) u PHP
0.24321696
1 Sekuya(SKYA) u EGP
￡E.0.20664074
1 Sekuya(SKYA) u BRL
R$0.02312094
1 Sekuya(SKYA) u CAD
C$0.00583346
1 Sekuya(SKYA) u BDT
0.51747474
1 Sekuya(SKYA) u NGN
6.52065862
1 Sekuya(SKYA) u COP
$17.10038348
1 Sekuya(SKYA) u ZAR
R.0.07498338
1 Sekuya(SKYA) u UAH
0.17615346
1 Sekuya(SKYA) u VES
Bs0.621668
1 Sekuya(SKYA) u CLP
$4.13026
1 Sekuya(SKYA) u PKR
Rs1.20654688
1 Sekuya(SKYA) u KZT
2.29169818
1 Sekuya(SKYA) u THB
฿0.13757598
1 Sekuya(SKYA) u TWD
NT$0.13042254
1 Sekuya(SKYA) u AED
د.إ0.01562686
1 Sekuya(SKYA) u CHF
Fr0.0034064
1 Sekuya(SKYA) u HKD
HK$0.03316982
1 Sekuya(SKYA) u AMD
֏1.62766308
1 Sekuya(SKYA) u MAD
.د.م0.03823684
1 Sekuya(SKYA) u MXN
$0.07936912
1 Sekuya(SKYA) u SAR
ريال0.0159675
1 Sekuya(SKYA) u PLN
0.01545654
1 Sekuya(SKYA) u RON
лв0.01843714
1 Sekuya(SKYA) u SEK
kr0.03994004
1 Sekuya(SKYA) u BGN
лв0.00711086
1 Sekuya(SKYA) u HUF
Ft1.43703242
1 Sekuya(SKYA) u CZK
0.0887793
1 Sekuya(SKYA) u KWD
د.ك0.00129869
1 Sekuya(SKYA) u ILS
0.0142643
1 Sekuya(SKYA) u AOA
Kz3.88146506
1 Sekuya(SKYA) u BHD
.د.ب0.001601008
1 Sekuya(SKYA) u BMD
$0.004258
1 Sekuya(SKYA) u DKK
kr0.02712346
1 Sekuya(SKYA) u HNL
L0.11138928
1 Sekuya(SKYA) u MUR
0.1950164
1 Sekuya(SKYA) u NAD
$0.07477048
1 Sekuya(SKYA) u NOK
kr0.04253742
1 Sekuya(SKYA) u NZD
$0.00719602
1 Sekuya(SKYA) u PAB
B/.0.004258
1 Sekuya(SKYA) u PGK
K0.01801134
1 Sekuya(SKYA) u QAR
ر.ق0.01549912
1 Sekuya(SKYA) u RSD
дин.0.4260129

Sekuya Resurs

Za dublje razumijevanje Sekuya, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Sekuya web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sekuya

Koliko Sekuya (SKYA) vrijedi danas?
Cijena SKYA uživo u USD je 0.004258 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SKYA u USD?
Trenutačna cijena SKYA u USD je $ 0.004258. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sekuya?
Tržišna kapitalizacija za SKYA je $ 1.72M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SKYA?
Količina u optjecaju za SKYA je 403.21M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SKYA?
SKYA je postigao ATH cijenu od 0.06977272441588699 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SKYA?
SKYA je vidio ATL cijenu od 0.00261259753355188 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SKYA?
24-satni obujam trgovanja za SKYA je $ 30.06K USD.
Hoće li SKYA još narasti ove godine?
SKYA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SKYA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:42:57 (UTC+8)

Sekuya (SKYA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

SKYA u USD kalkulator

Iznos

SKYA
SKYA
USD
USD

1 SKYA = 0.004258 USD

Trgujte SKYA

SKYAUSDT
$0.004258
$0.004258$0.004258
-3.75%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine