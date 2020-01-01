SKI MASK DOG (SKI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SKI MASK DOG (SKI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SKI MASK DOG (SKI) Informacije Ski Mask Dog is a meme coin on the Base chain. Službena web stranica: https://skimaskdog.tech Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x768BE13e1680b5ebE0024C42c896E3dB59ec0149 Kupi SKI odmah!

SKI MASK DOG (SKI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SKI MASK DOG (SKI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 46.70M $ 46.70M $ 46.70M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 989.40M $ 989.40M $ 989.40M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 47.20M $ 47.20M $ 47.20M Povijesni maksimum: $ 0.45 $ 0.45 $ 0.45 Povijesni minimum: $ 0.000403026646024225 $ 0.000403026646024225 $ 0.000403026646024225 Trenutna cijena: $ 0.0472 $ 0.0472 $ 0.0472 Saznajte više o cijeni SKI MASK DOG (SKI)

SKI MASK DOG (SKI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SKI MASK DOG (SKI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SKI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SKI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SKI tokena, istražite SKI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SKI Jeste li zainteresirani za dodavanje SKI MASK DOG (SKI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SKI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SKI na MEXC-u odmah!

SKI MASK DOG (SKI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SKI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SKI povijest cijena odmah!

SKI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SKI? Naša SKI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SKI predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!