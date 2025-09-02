Više o SKI

SKI MASK DOG Logotip

SKI MASK DOG Cijena(SKI)

1 SKI u USD cijena uživo:

$0.03841
$0.03841$0.03841
+3.47%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SKI MASK DOG (SKI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:24:18 (UTC+8)

SKI MASK DOG (SKI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03445
$ 0.03445$ 0.03445
24-satna najniža cijena
$ 0.04063
$ 0.04063$ 0.04063
24-satna najviša cijena

$ 0.03445
$ 0.03445$ 0.03445

$ 0.04063
$ 0.04063$ 0.04063

$ 0.3639256328984406
$ 0.3639256328984406$ 0.3639256328984406

$ 0.000403026646024225
$ 0.000403026646024225$ 0.000403026646024225

+1.02%

+3.47%

-23.94%

-23.94%

SKI MASK DOG (SKI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0384. Tijekom protekla 24 sata, SKItrgovalo je između najniže cijene $ 0.03445 i najviše cijene $ 0.04063, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SKI je $ 0.3639256328984406, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000403026646024225.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SKI se promijenio za +1.02% u posljednjih sat vremena, +3.47% u posljednjih 24 sata i -23.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SKI MASK DOG (SKI)

No.656

$ 37.99M
$ 37.99M$ 37.99M

$ 66.17K
$ 66.17K$ 66.17K

$ 38.40M
$ 38.40M$ 38.40M

989.40M
989.40M 989.40M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

98.93%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija SKI MASK DOG je $ 37.99M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 66.17K. Količina u optjecaju SKI je 989.40M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.40M.

SKI MASK DOG (SKI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena SKI MASK DOG za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0012881+3.47%
30 dana$ -0.01441-27.29%
60 dana$ -0.00779-16.87%
90 dana$ -0.02541-39.83%
SKI MASK DOG promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SKI od $ +0.0012881 (+3.47%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SKI MASK DOG 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01441 (-27.29%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SKI MASK DOG 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SKI od $ -0.00779 (-16.87%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SKI MASK DOG 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.02541 (-39.83%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SKI MASK DOG (SKI)?

Pogledajte SKI MASK DOG stranicu Povijest cijena sada.

Što je SKI MASK DOG (SKI)

Ski Mask Dog is a meme coin on the Base chain.

SKI MASK DOG dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SKI MASK DOG ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SKI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o SKI MASK DOG na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SKI MASK DOG učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

SKI MASK DOG Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SKI MASK DOG (SKI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SKI MASK DOG (SKI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SKI MASK DOG.

Provjerite SKI MASK DOG predviđanje cijene sada!

SKI MASK DOG (SKI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SKI MASK DOG (SKI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SKI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SKI MASK DOG (SKI)

Tražiš kako kupiti SKI MASK DOG? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SKI MASK DOG na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SKI u lokalnim valutama

1 SKI MASK DOG(SKI) u VND
1,010.496
1 SKI MASK DOG(SKI) u AUD
A$0.058368
1 SKI MASK DOG(SKI) u GBP
0.028032
1 SKI MASK DOG(SKI) u EUR
0.03264
1 SKI MASK DOG(SKI) u USD
$0.0384
1 SKI MASK DOG(SKI) u MYR
RM0.162048
1 SKI MASK DOG(SKI) u TRY
1.58016
1 SKI MASK DOG(SKI) u JPY
¥5.6448
1 SKI MASK DOG(SKI) u ARS
ARS$52.892544
1 SKI MASK DOG(SKI) u RUB
3.093888
1 SKI MASK DOG(SKI) u INR
3.382656
1 SKI MASK DOG(SKI) u IDR
Rp629.508096
1 SKI MASK DOG(SKI) u KRW
53.4816
1 SKI MASK DOG(SKI) u PHP
2.198016
1 SKI MASK DOG(SKI) u EGP
￡E.1.863552
1 SKI MASK DOG(SKI) u BRL
R$0.208512
1 SKI MASK DOG(SKI) u CAD
C$0.052608
1 SKI MASK DOG(SKI) u BDT
4.6752
1 SKI MASK DOG(SKI) u NGN
58.895616
1 SKI MASK DOG(SKI) u COP
$154.8384
1 SKI MASK DOG(SKI) u ZAR
R.0.676608
1 SKI MASK DOG(SKI) u UAH
1.59168
1 SKI MASK DOG(SKI) u VES
Bs5.6064
1 SKI MASK DOG(SKI) u CLP
$37.1712
1 SKI MASK DOG(SKI) u PKR
Rs10.899456
1 SKI MASK DOG(SKI) u KZT
20.711808
1 SKI MASK DOG(SKI) u THB
฿1.239936
1 SKI MASK DOG(SKI) u TWD
NT$1.17696
1 SKI MASK DOG(SKI) u AED
د.إ0.140928
1 SKI MASK DOG(SKI) u CHF
Fr0.03072
1 SKI MASK DOG(SKI) u HKD
HK$0.299136
1 SKI MASK DOG(SKI) u AMD
֏14.68992
1 SKI MASK DOG(SKI) u MAD
.د.م0.3456
1 SKI MASK DOG(SKI) u MXN
$0.716544
1 SKI MASK DOG(SKI) u SAR
ريال0.144
1 SKI MASK DOG(SKI) u PLN
0.139776
1 SKI MASK DOG(SKI) u RON
лв0.166272
1 SKI MASK DOG(SKI) u SEK
kr0.361344
1 SKI MASK DOG(SKI) u BGN
лв0.064128
1 SKI MASK DOG(SKI) u HUF
Ft12.97728
1 SKI MASK DOG(SKI) u CZK
0.801792
1 SKI MASK DOG(SKI) u KWD
د.ك0.011712
1 SKI MASK DOG(SKI) u ILS
0.12864
1 SKI MASK DOG(SKI) u AOA
Kz35.004288
1 SKI MASK DOG(SKI) u BHD
.د.ب0.0144768
1 SKI MASK DOG(SKI) u BMD
$0.0384
1 SKI MASK DOG(SKI) u DKK
kr0.244992
1 SKI MASK DOG(SKI) u HNL
L1.006464
1 SKI MASK DOG(SKI) u MUR
1.75872
1 SKI MASK DOG(SKI) u NAD
$0.67584
1 SKI MASK DOG(SKI) u NOK
kr0.384
1 SKI MASK DOG(SKI) u NZD
$0.064896
1 SKI MASK DOG(SKI) u PAB
B/.0.0384
1 SKI MASK DOG(SKI) u PGK
K0.162432
1 SKI MASK DOG(SKI) u QAR
ر.ق0.14016
1 SKI MASK DOG(SKI) u RSD
дин.3.846528

SKI MASK DOG Resurs

Za dublje razumijevanje SKI MASK DOG, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena SKI MASK DOG web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SKI MASK DOG

Koliko SKI MASK DOG (SKI) vrijedi danas?
Cijena SKI uživo u USD je 0.0384 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SKI u USD?
Trenutačna cijena SKI u USD je $ 0.0384. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SKI MASK DOG?
Tržišna kapitalizacija za SKI je $ 37.99M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SKI?
Količina u optjecaju za SKI je 989.40M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SKI?
SKI je postigao ATH cijenu od 0.3639256328984406 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SKI?
SKI je vidio ATL cijenu od 0.000403026646024225 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SKI?
24-satni obujam trgovanja za SKI je $ 66.17K USD.
Hoće li SKI još narasti ove godine?
SKI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SKI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

SKI u USD kalkulator

Iznos

SKI
SKI
USD
USD

1 SKI = 0.0383 USD

Trgujte SKI

SKIUSDT
$0.03841
$0.03841$0.03841
+3.50%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine