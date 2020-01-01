Skate (SKATE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Skate (SKATE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Skate (SKATE) Informacije Skate is a multi-VM infrastructure project that enables any decentralized application to run seamlessly across multiple blockchains, including both EVM and alternative VMs. It also provides native access to VM-specific applications on other chains—for example, allowing EVM apps to operate directly within SVM or TON environments. Službena web stranica: https://skatechain.org Bijela knjiga: https://www.skatechain.org/amm-whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/9v6BKHg8WWKBPTGqLFQz87RxyaHHDygx8SnZEbBFmns2 Kupi SKATE odmah!

Skate (SKATE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Skate (SKATE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.59M $ 8.59M $ 8.59M Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 213.31M $ 213.31M $ 213.31M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 40.27M $ 40.27M $ 40.27M Povijesni maksimum: $ 0.2744 $ 0.2744 $ 0.2744 Povijesni minimum: $ 0.032356110373889 $ 0.032356110373889 $ 0.032356110373889 Trenutna cijena: $ 0.04027 $ 0.04027 $ 0.04027 Saznajte više o cijeni Skate (SKATE)

Skate (SKATE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Skate (SKATE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SKATE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SKATE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SKATE tokena, istražite SKATE cijenu tokena uživo!

