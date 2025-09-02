Više o SKATE

Skate Logotip

Skate Cijena(SKATE)

1 SKATE u USD cijena uživo:

$0.04193
$0.04193$0.04193
+0.33%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Skate (SKATE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:24:11 (UTC+8)

Skate (SKATE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.04066
$ 0.04066$ 0.04066
24-satna najniža cijena
$ 0.04219
$ 0.04219$ 0.04219
24-satna najviša cijena

$ 0.04066
$ 0.04066$ 0.04066

$ 0.04219
$ 0.04219$ 0.04219

$ 0.15302029519787702
$ 0.15302029519787702$ 0.15302029519787702

$ 0.032356110373889
$ 0.032356110373889$ 0.032356110373889

-0.12%

+0.33%

-0.38%

-0.38%

Skate (SKATE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.04196. Tijekom protekla 24 sata, SKATEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04066 i najviše cijene $ 0.04219, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SKATE je $ 0.15302029519787702, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.032356110373889.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SKATE se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, +0.33% u posljednjih 24 sata i -0.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Skate (SKATE)

No.1172

$ 8.95M
$ 8.95M$ 8.95M

$ 88.40K
$ 88.40K$ 88.40K

$ 41.96M
$ 41.96M$ 41.96M

213.31M
213.31M 213.31M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,978.4079046
999,999,978.4079046 999,999,978.4079046

21.33%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Skate je $ 8.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 88.40K. Količina u optjecaju SKATE je 213.31M, s ukupnom količinom od 999999978.4079046. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.96M.

Skate (SKATE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Skate za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0001379+0.33%
30 dana$ -0.00193-4.40%
60 dana$ +0.00014+0.33%
90 dana$ +0.03196+319.60%
Skate promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SKATE od $ +0.0001379 (+0.33%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Skate 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00193 (-4.40%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Skate 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SKATE od $ +0.00014 (+0.33%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Skate 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.03196 (+319.60%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Skate (SKATE)?

Pogledajte Skate stranicu Povijest cijena sada.

Što je Skate (SKATE)

Skate is a multi-VM infrastructure project that enables any decentralized application to run seamlessly across multiple blockchains, including both EVM and alternative VMs. It also provides native access to VM-specific applications on other chains—for example, allowing EVM apps to operate directly within SVM or TON environments.

Skate dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Skate ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SKATE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Skate na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Skate učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Skate Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Skate (SKATE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Skate (SKATE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Skate.

Provjerite Skate predviđanje cijene sada!

Skate (SKATE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Skate (SKATE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SKATE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Skate (SKATE)

Tražiš kako kupiti Skate? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Skate na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SKATE u lokalnim valutama

Skate Resurs

Za dublje razumijevanje Skate, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Skate web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Skate

Koliko Skate (SKATE) vrijedi danas?
Cijena SKATE uživo u USD je 0.04196 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SKATE u USD?
Trenutačna cijena SKATE u USD je $ 0.04196. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Skate?
Tržišna kapitalizacija za SKATE je $ 8.95M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SKATE?
Količina u optjecaju za SKATE je 213.31M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SKATE?
SKATE je postigao ATH cijenu od 0.15302029519787702 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SKATE?
SKATE je vidio ATL cijenu od 0.032356110373889 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SKATE?
24-satni obujam trgovanja za SKATE je $ 88.40K USD.
Hoće li SKATE još narasti ove godine?
SKATE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SKATE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:24:11 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

