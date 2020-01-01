SinVerse (SIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SinVerse (SIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SinVerse (SIN) Informacije The SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards. Službena web stranica: https://sinverse.com/ Bijela knjiga: https://sinverse.com/documents Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x6397de0f9aedc0f7a8fa8b438dde883b9c201010 Kupi SIN odmah!

SinVerse (SIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SinVerse (SIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 886.24K $ 886.24K $ 886.24K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 825.94M $ 825.94M $ 825.94M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Povijesni maksimum: $ 0.71 $ 0.71 $ 0.71 Povijesni minimum: $ 0.000848252553658032 $ 0.000848252553658032 $ 0.000848252553658032 Trenutna cijena: $ 0.001073 $ 0.001073 $ 0.001073 Saznajte više o cijeni SinVerse (SIN)

SinVerse (SIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SinVerse (SIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SIN tokena, istražite SIN cijenu tokena uživo!

SinVerse (SIN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SIN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

SIN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SIN? Naša SIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

