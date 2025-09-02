Homer Simpson (SIMPSON) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000000000000025
24-satna najniža cijena
$ 0.0000000000000951
24-satna najviša cijena
$ 0.000000000000025
$ 0.0000000000000951
$ 0.000000000007065848
$ 0.000000000000077092
+2.34%
-30.99%
-75.60%
-75.60%
Homer Simpson (SIMPSON) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000000000000305. Tijekom protekla 24 sata, SIMPSONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000000000000025 i najviše cijene $ 0.0000000000000951, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SIMPSON je $ 0.000000000007065848, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000000000077092.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SIMPSON se promijenio za +2.34% u posljednjih sat vremena, -30.99% u posljednjih 24 sata i -75.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Homer Simpson (SIMPSON)
No.4038
--
$ 1.56K
$ 12.81K
--
420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Homer Simpson je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.56K. Količina u optjecaju SIMPSON je --, s ukupnom količinom od 420000000000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.81K.
Homer Simpson (SIMPSON) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Homer Simpson za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000000000000013696
-30.99%
30 dana
$ -0.0000000000000249
-44.95%
60 dana
$ -0.0000000000002525
-89.23%
90 dana
$ -0.0000000000014695
-97.97%
Homer Simpson promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SIMPSON od $ -0.000000000000013696 (-30.99%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Homer Simpson 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000000000000249 (-44.95%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Homer Simpson 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SIMPSON od $ -0.0000000000002525 (-89.23%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Homer Simpson 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000000000014695 (-97.97%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Homer Simpson (SIMPSON)?
Homer Simpson - The Meme Coin that will make you say "Woo Hoo!" Are you tired of boring old coins that take themselves too seriously? Look no further than Homer Simpson - the meme coin that's here to bring the laughs and the gains!
Homer Simpson Predviđanje cijene (USD)
