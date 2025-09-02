Više o SIMPSON

Homer Simpson Logotip

Homer Simpson Cijena(SIMPSON)

1 SIMPSON u USD cijena uživo:

$0.0000000000000305
-30.99%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Homer Simpson (SIMPSON)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:23:50 (UTC+8)

Homer Simpson (SIMPSON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000000000000025
24-satna najniža cijena
$ 0.0000000000000951
24-satna najviša cijena

$ 0.000000000000025
$ 0.0000000000000951
$ 0.000000000007065848
$ 0.000000000000077092
+2.34%

-30.99%

-75.60%

-75.60%

Homer Simpson (SIMPSON) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000000000000305. Tijekom protekla 24 sata, SIMPSONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000000000000025 i najviše cijene $ 0.0000000000000951, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SIMPSON je $ 0.000000000007065848, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000000000077092.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SIMPSON se promijenio za +2.34% u posljednjih sat vremena, -30.99% u posljednjih 24 sata i -75.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Homer Simpson (SIMPSON)

No.4038

--
$ 1.56K
$ 12.81K
--
420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000
BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Homer Simpson je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.56K. Količina u optjecaju SIMPSON je --, s ukupnom količinom od 420000000000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.81K.

Homer Simpson (SIMPSON) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Homer Simpson za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000000000000013696-30.99%
30 dana$ -0.0000000000000249-44.95%
60 dana$ -0.0000000000002525-89.23%
90 dana$ -0.0000000000014695-97.97%
Homer Simpson promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SIMPSON od $ -0.000000000000013696 (-30.99%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Homer Simpson 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000000000000249 (-44.95%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Homer Simpson 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SIMPSON od $ -0.0000000000002525 (-89.23%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Homer Simpson 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000000000014695 (-97.97%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Homer Simpson (SIMPSON)?

Pogledajte Homer Simpson stranicu Povijest cijena sada.

Što je Homer Simpson (SIMPSON)

Homer Simpson - The Meme Coin that will make you say "Woo Hoo!" Are you tired of boring old coins that take themselves too seriously? Look no further than Homer Simpson - the meme coin that's here to bring the laughs and the gains!

Homer Simpson dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Homer Simpson ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SIMPSON dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Homer Simpson na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Homer Simpson učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Homer Simpson Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Homer Simpson (SIMPSON) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Homer Simpson (SIMPSON) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Homer Simpson.

Provjerite Homer Simpson predviđanje cijene sada!

Homer Simpson (SIMPSON) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Homer Simpson (SIMPSON) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SIMPSON opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Homer Simpson (SIMPSON)

Tražiš kako kupiti Homer Simpson? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Homer Simpson na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SIMPSON u lokalnim valutama

1 Homer Simpson(SIMPSON) u VND
0.0000000008026075
A$0.00000000000004636
0.000000000000022265
0.000000000000025925
$0.0000000000000305
RM0.00000000000012871
0.000000000001255075
¥0.0000000000044835
ARS$0.000000000042011005
0.000000000002457385
0.000000000002686745
Rp0.00000000049999992
0.000000000042478875
0.00000000000174582
￡E.0.000000000001480165
R$0.000000000000165615
C$0.000000000000041785
0.000000000003713375
0.00000000004677907
$0.000000000122983625
R.0.00000000000053741
0.000000000001264225
Bs0.000000000004453
$0.000000000029524
Rs0.00000000000865712
0.000000000016450785
฿0.000000000000984845
NT$0.000000000000934825
د.إ0.000000000000111935
Fr0.0000000000000244
HK$0.000000000000237595
֏0.000000000011667775
.د.م0.0000000000002745
$0.00000000000056913
ريال0.000000000000114375
0.00000000000011102
лв0.000000000000132065
kr0.000000000000287005
лв0.000000000000050935
Ft0.000000000010307475
0.00000000000063684
د.ك0.0000000000000093025
0.000000000000102175
Kz0.000000000027802885
.د.ب0.0000000000000114985
$0.0000000000000305
kr0.00000000000019459
L0.000000000000799405
0.0000000000013969
$0.0000000000005368
kr0.000000000000305
$0.000000000000051545
B/.0.0000000000000305
K0.000000000000129015
ر.ق0.000000000000111325
дин.0.000000000003055185

Homer Simpson Resurs

Za dublje razumijevanje Homer Simpson, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Homer Simpson web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Homer Simpson

Koliko Homer Simpson (SIMPSON) vrijedi danas?
Cijena SIMPSON uživo u USD je 0.0000000000000305 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SIMPSON u USD?
Trenutačna cijena SIMPSON u USD je $ 0.0000000000000305. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Homer Simpson?
Tržišna kapitalizacija za SIMPSON je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SIMPSON?
Količina u optjecaju za SIMPSON je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SIMPSON?
SIMPSON je postigao ATH cijenu od 0.000000000007065848 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SIMPSON?
SIMPSON je vidio ATL cijenu od 0.000000000000077092 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SIMPSON?
24-satni obujam trgovanja za SIMPSON je $ 1.56K USD.
Hoće li SIMPSON još narasti ove godine?
SIMPSON mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SIMPSON predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Homer Simpson (SIMPSON) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

