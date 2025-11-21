Simon the Gator (SIMON) Tokenomika

Simon the Gator (SIMON) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Simon the Gator (SIMON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:35:02 (UTC+8)
USD

Simon the Gator (SIMON) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Simon the Gator (SIMON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 32.60K
$ 32.60K$ 32.60K
Ukupna količina:
$ 690.00M
$ 690.00M$ 690.00M
Količina u optjecaju:
$ 646.75M
$ 646.75M$ 646.75M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 34.78K
$ 34.78K$ 34.78K
Povijesni maksimum:
$ 0.003649
$ 0.003649$ 0.003649
Povijesni minimum:
$ 0.000051889317705742
$ 0.000051889317705742$ 0.000051889317705742
Trenutna cijena:
$ 0.0000504
$ 0.0000504$ 0.0000504

Simon the Gator (SIMON) Informacije

Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.

Službena web stranica:
https://simonthegator.com/
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x2328434559f7dEc44373822cf68052de0d671B7f

Simon the Gator (SIMON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Simon the Gator (SIMON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SIMON tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SIMON tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SIMON tokena, istražite SIMON cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SIMON

Jeste li zainteresirani za dodavanje Simon the Gator (SIMON) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SIMON, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Simon the Gator (SIMON) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena SIMON pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

SIMON Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SIMON? Naša SIMON stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.

Pročitajte i razumijte Korisnički ugovor i Pravila o privatnosti