Cijena Simon the Gator uživo danas je 0.0000503 USD.SIMON tržišna kapitalizacija je 32,531.66474199326709 USD. Pratite ažuriranja cijene SIMON u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!Cijena Simon the Gator uživo danas je 0.0000503 USD.SIMON tržišna kapitalizacija je 32,531.66474199326709 USD. Pratite ažuriranja cijene SIMON u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

Simon the Gator Cijena(SIMON)

1 SIMON u USD cijena uživo:

$0.0000499
-6.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Simon the Gator (SIMON)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 14:50:28 (UTC+8)

Simon the Gator Cijena danas

Trenutačna cijena Simon the Gator (SIMON) danas je $ 0.0000503, s promjenom od 6.20% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SIMON u USD je $ 0.0000503 po SIMON.

Simon the Gator trenutačno je na #3333 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 32.53K, s količinom u optjecaju od 646.75M SIMON. Tijekom posljednja 24 sata, SIMON trgovao je između $ 0.000047 (niska) i $ 0.0000545 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00509385059964004, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000051889317705742.

U kratkoročnim performansama, SIMON se kretao +2.65% u posljednjem satu i -39.91% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 7.12K.

Informacije o tržištu Simon the Gator (SIMON)

No.3333

$ 32.53K
$ 7.12K
$ 34.71K
646.75M
690,000,000
690,000,000
93.73%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Simon the Gator je $ 32.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 7.12K. Količina u optjecaju SIMON je 646.75M, s ukupnom količinom od 690000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.71K.

Simon the Gator Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000047
24-satna najniža cijena
$ 0.0000545
24-satna najviša cijena

$ 0.000047
$ 0.0000545
$ 0.00509385059964004
$ 0.000051889317705742
+2.65%

-6.20%

-39.91%

-39.91%

Simon the Gator (SIMON) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Simon the Gator za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000003298-6.20%
30 dana$ -0.0001006-66.67%
60 dana$ -0.0006177-92.48%
90 dana$ -0.0009497-94.97%
Simon the Gator promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SIMON od $ -0.000003298 (-6.20%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Simon the Gator 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0001006 (-66.67%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Simon the Gator 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SIMON od $ -0.0006177 (-92.48%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Simon the Gator 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0009497 (-94.97%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Simon the Gator (SIMON)?

Pogledajte Simon the Gator stranicu Povijest cijena sada.

Predviđanje cijena za Simon the Gator

Simon the Gator (SIMON) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za SIMON u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
Simon the Gator (SIMON) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Simon the Gator mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

Želite li znati koju će cijenu Simon the Gator dosegnuti u razdoblju 2025. – 2026.? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za SIMON predviđanje cijene za razdoblje 2025. – 2026. klikom na Simon the Gator Predviđanje cijene.

Kako kupiti i investirati Simon the Gator

Spremni započeti s Simon the Gator? Kupnja SIMON je brza i prilagođena početnicima na MEXC-u. Možete odmah početi trgovati nakon što obavite svoju prvu kupnju. Za više informacija pogledajte naš cjeloviti vodič o kupnji Simon the Gator. U nastavku slijedi kratak pregled u 5 koraka koji će vam pomoći da započnete svoje Simon the Gator (SIMON) putovanje kupnje.

1. korak

Registrirajte se za račun i dovršite KYC

Najprije se registrirajte za račun i dovršite KYC na MEXC-u. To možete učiniti na službenoj web stranici MEXC-a ili u aplikaciji MEXC pomoću svog telefonskog broja ili adrese e-pošte.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ili USDE u svoj novčanik

USDT, USDC i USDE olakšavaju trgovanje na MEXC-u. USDT, USDC i USDE možete kupiti putem bankovnog prijenosa, OTC ili P2P trgovanja.
3. korak

Idite na stranicu za Spot trgovanje

Na web stranici MEXC-a kliknite na Spot na gornjoj traci i potražite željene tokene.
4. korak

Odaberite svoje tokene

Uz više od 646.75M dostupnih tokena, možete jednostavno kupiti Bitcoin, Ethereum i popularne tokene.
5. korak

Dovršite svoju kupnju

Unesite iznos tokena ili ekvivalent u vašoj lokalnoj valuti. Kliknite Kupi i Simon the Gator će trenutačno biti dodano u vaš novčanik.
Kako kupiti Simon the Gator (SIMON) Vodič

Što možete učiniti s Simon the Gator

Posjedovanje Simon the Gator omogućuje vam otvaranje više vrata u smislu samo kupnje i zadržavanja. Možete trgovati BTC-om na stotinama tržišta, zaraditi pasivne nagrade putem fleksibilnih proizvoda za ulaganje i štednju ili iskoristiti profesionalne alate za trgovanje kako biste povećali svoja sredstva. Bilo da ste početnik ili profesionalac, iskusni investitor, MEXC vam olakšava maksimiziranje vašeg kripto potencijala. U nastavku su četiri najbolja načina kako možete maksimalno iskoristiti svoje Bitcoin tokene

Trgovanje s izuzetno niskim naknadama na MEXC-u

Kupnja Simon the Gator (SIMON) na MEXC-u znači veću vrijednost za vaš novac. Kao jedna od kripto platformi s najnižim naknadama na tržištu, MEXC vam pomaže smanjiti troškove već od prve trgovine.

Naknade za spot trgovanje:
--
Ponuđač
--
Preuzimač
Naknade za terminsko trgovanje:
--
Ponuđač
--
Preuzimač

Nadalje, možete trgovati odabranim tokenima na spot tržištu bez ikakvih naknada putem MEXC-ovog Festivala bez naknada.

Što je Simon the Gator (SIMON)

Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.

Simon the Gator Resurs

Za dublje razumijevanje Simon the Gator, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Simon the Gator web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Simon the Gator

Koliko će 1 Simon the Gator vrijediti 2030. godine?
Ako bi Simon the Gator rastao godišnjom stopom od 5%, njegova procijenjena vrijednost mogla bi doseći oko $-- do 2026., $-- do2030., $-- do 2035. i $-- do 2040. Ove brojke ilustriraju scenarij stabilnog složenog rasta, iako će stvarna buduća cijena ovisiti o prihvaćanju na tržištu, regulatornim kretanjima i makroekonomskim uvjetima. U nastavku možete pogledati cijelu tablicu projekcija za detaljan godišnji pregled potencijalnih cijena Simon the Gator i očekivanog povrata ulaganja.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 14:50:28 (UTC+8)

Simon the Gator (SIMON) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
11-19 17:17:31Ažuriranja industrije
Yesterday, U.S. Bitcoin spot ETFs saw net outflows of $372.8 million, while Ethereum spot ETFs experienced net outflows of $74.2 million
11-19 12:49:00Ažuriranja industrije
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47Ažuriranja industrije
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44Ažuriranja industrije
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Ažuriranja industrije
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%

Istražite više o Simon the Gator

SIMON USDT (terminsko trgovanje)

Idite na dugačke ili kratke pozicije SIMON s financijskom polugom. Istražite terminsko trgovanje SIMON USDT na MEXC-u i iskoristite tržišne promjene.

Tržišta za trgovanje Simon the Gator (SIMON) na MEXC-u

Istražite spot i terminska tržišta, pogledajte cijenu Simon the Gator uživo, obujam i trgujte izravno.

Parovi
Cijena
24-satna promjena
24-satni obujam
SIMON/USDT
$0.0000499
$0.0000499$0.0000499
-6.37%
0.00% (USDT)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

