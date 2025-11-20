Simon the Gator Cijena danas

Trenutačna cijena Simon the Gator (SIMON) danas je $ 0.0000503, s promjenom od 6.20% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SIMON u USD je $ 0.0000503 po SIMON.

Simon the Gator trenutačno je na #3333 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 32.53K, s količinom u optjecaju od 646.75M SIMON. Tijekom posljednja 24 sata, SIMON trgovao je između $ 0.000047 (niska) i $ 0.0000545 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00509385059964004, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000051889317705742.

U kratkoročnim performansama, SIMON se kretao +2.65% u posljednjem satu i -39.91% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 7.12K.

Informacije o tržištu Simon the Gator (SIMON)

Poredak No.3333 Tržišna kapitalizacija $ 32.53K$ 32.53K $ 32.53K Obujam (24 sata) $ 7.12K$ 7.12K $ 7.12K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 34.71K$ 34.71K $ 34.71K Količina u optjecaju 646.75M 646.75M 646.75M Maksimalna količina 690,000,000 690,000,000 690,000,000 Ukupna količina 690,000,000 690,000,000 690,000,000 Stopa optjecaja 93.73% Javni blockchain ETH

