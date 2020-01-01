Silo Finance (SILO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Silo Finance (SILO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Silo Finance (SILO) Informacije Silo Finance is a non-custodial liquidity protocol that implements high-yield, isolated lending markets. Službena web stranica: https://www.silo.finance/ Bijela knjiga: https://docs.silo.finance/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0xf0b2dd79324a66d2108c961d680f7616e1486bb0 Kupi SILO odmah!

Silo Finance (SILO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Silo Finance (SILO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 825.15M $ 825.15M $ 825.15M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 21.47M $ 21.47M $ 21.47M Povijesni maksimum: $ 0.061 $ 0.061 $ 0.061 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.02147 $ 0.02147 $ 0.02147 Saznajte više o cijeni Silo Finance (SILO)

Silo Finance (SILO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Silo Finance (SILO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SILO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SILO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SILO tokena, istražite SILO cijenu tokena uživo!

Silo Finance (SILO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SILO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SILO povijest cijena odmah!

SILO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SILO? Naša SILO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SILO predviđanje cijene tokena odmah!

