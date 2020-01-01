Shrub (SHRUB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Shrub (SHRUB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Shrub (SHRUB) Informacije Shrub is a community-managed project representing Elon's pet hedgehog. Aiming to become the world's most viral meme. Službena web stranica: http://shrub.io Istraživač blokova: https://solscan.io/token/Em8WF6pg9FmKDy1dXkWhXxpgmfhj5Bes3ZCE8PCCJSHt Kupi SHRUB odmah!

Shrub (SHRUB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Shrub (SHRUB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.29M $ 3.29M $ 3.29M Ukupna količina: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M Količina u optjecaju: $ 942.18M $ 942.18M $ 942.18M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Povijesni maksimum: $ 0.114 $ 0.114 $ 0.114 Povijesni minimum: $ 0.000030584147025306 $ 0.000030584147025306 $ 0.000030584147025306 Trenutna cijena: $ 0.003489 $ 0.003489 $ 0.003489 Saznajte više o cijeni Shrub (SHRUB)

Shrub (SHRUB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Shrub (SHRUB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SHRUB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SHRUB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SHRUB tokena, istražite SHRUB cijenu tokena uživo!

