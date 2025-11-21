Shping (SHPING) Tokenomika
Shping (SHPING) Tokenomika i analiza cijena
Shping is a Web3 universal rewards app disrupting the retail space through the tokenisation of rewards. It is one of the few real examples of DeFi blockchain technology powering everyday activity, rewarding shoppers for uploading receipts, discovering products, writing reviews, and engaging with brands. With Australia as the proof-of-concept market, the app has grown to nearly 300,000 users, making it a clear demonstration of mass blockchain adoption by the non-crypto community. Most users interact with Shping daily without even realising it’s powered by blockchain. The SHPING token fuels this ecosystem, rewarding consumers and enabling direct connections between brands and shoppers across all retail environments. Integrated with exchnages for simple on-ramp and off-ramp, Shping ensures rewards can be redeemed easily as cash or crypto. Shping proves that blockchain can seamlessly fit into consumer behaviour and is paving the way for the future of retail engagement.
Shping (SHPING) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Shping (SHPING) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj SHPING tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja SHPING tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku SHPING tokena, istražite SHPING cijenu tokena uživo!
Kako kupiti SHPING
Jeste li zainteresirani za dodavanje Shping (SHPING) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SHPING, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.
Shping (SHPING) Povijest cijena
Analiza povijesti cijena SHPING pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.
SHPING Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide SHPING? Naša SHPING stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
