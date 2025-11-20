Shping Cijena danas

Trenutačna cijena Shping (SHPING) danas je $ 0.002882, s promjenom od 0.03% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SHPING u USD je $ 0.002882 po SHPING.

Shping trenutačno je na #1232 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6.59M, s količinom u optjecaju od 2.29B SHPING. Tijekom posljednja 24 sata, SHPING trgovao je između $ 0.00288 (niska) i $ 0.002882 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.09883818226512335, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SHPING se kretao 0.00% u posljednjem satu i -13.22% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 68.75K.

Informacije o tržištu Shping (SHPING)

Poredak No.1232 Tržišna kapitalizacija $ 6.59M$ 6.59M $ 6.59M Obujam (24 sata) $ 68.75K$ 68.75K $ 68.75K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.82M$ 28.82M $ 28.82M Količina u optjecaju 2.29B 2.29B 2.29B Maksimalna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Stopa optjecaja 22.86% Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shping je $ 6.59M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 68.75K. Količina u optjecaju SHPING je 2.29B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.82M.