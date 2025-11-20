Shopify Cijena danas

Trenutačna cijena Shopify (SHOPON) danas je $ 149.74, s promjenom od 3.24% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SHOPON u USD je $ 149.74 po SHOPON.

Shopify trenutačno je na #2402 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 530.68K, s količinom u optjecaju od 3.54K SHOPON. Tijekom posljednja 24 sata, SHOPON trgovao je između $ 139.66 (niska) i $ 150.95 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 484.91787532574256, dok je rekordna najniža cijena bila $ 136.8834891955334.

U kratkoročnim performansama, SHOPON se kretao -0.67% u posljednjem satu i -4.69% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 108.72K.

Informacije o tržištu Shopify (SHOPON)

Poredak No.2402 Tržišna kapitalizacija $ 530.68K$ 530.68K $ 530.68K Obujam (24 sata) $ 108.72K$ 108.72K $ 108.72K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 530.68K$ 530.68K $ 530.68K Količina u optjecaju 3.54K 3.54K 3.54K Ukupna količina 3,544.02330259 3,544.02330259 3,544.02330259 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shopify je $ 530.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 108.72K. Količina u optjecaju SHOPON je 3.54K, s ukupnom količinom od 3544.02330259. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 530.68K.