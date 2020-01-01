Mars Battle (SHOOT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Mars Battle (SHOOT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Mars Battle (SHOOT) Informacije Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments. Mars Battle is a high-octane arena shooter with a twist as players compete against each other inside vast Martian facilities or on the surface of the Red Planet. Službena web stranica: https://www.mars4.me/mars-battle Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xbc61e13ca6830fc7f035fd0e90a01cd08be6dcaa Kupi SHOOT odmah!

Mars Battle (SHOOT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mars Battle (SHOOT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 16.75K $ 16.75K $ 16.75K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 91.73M $ 91.73M $ 91.73M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 182.60K $ 182.60K $ 182.60K Povijesni maksimum: $ 0.032 $ 0.032 $ 0.032 Povijesni minimum: $ 0.000099944126035267 $ 0.000099944126035267 $ 0.000099944126035267 Trenutna cijena: $ 0.0001826 $ 0.0001826 $ 0.0001826 Saznajte više o cijeni Mars Battle (SHOOT)

Mars Battle (SHOOT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mars Battle (SHOOT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SHOOT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SHOOT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SHOOT tokena, istražite SHOOT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SHOOT Jeste li zainteresirani za dodavanje Mars Battle (SHOOT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SHOOT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SHOOT na MEXC-u odmah!

Mars Battle (SHOOT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SHOOT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SHOOT povijest cijena odmah!

SHOOT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SHOOT? Naša SHOOT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SHOOT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!