Mars Battle Logotip

Mars Battle Cijena(SHOOT)

1 SHOOT u USD cijena uživo:

$0.0001837
$0.0001837$0.0001837
+0.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Mars Battle (SHOOT)
Mars Battle (SHOOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0001807
$ 0.0001807$ 0.0001807
24-satna najniža cijena
$ 0.000186
$ 0.000186$ 0.000186
24-satna najviša cijena

$ 0.0001807
$ 0.0001807$ 0.0001807

$ 0.000186
$ 0.000186$ 0.000186

$ 0.028361124724716993
$ 0.028361124724716993$ 0.028361124724716993

$ 0.000099944126035267
$ 0.000099944126035267$ 0.000099944126035267

+0.60%

+0.60%

-1.08%

-1.08%

Mars Battle (SHOOT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0001837. Tijekom protekla 24 sata, SHOOTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0001807 i najviše cijene $ 0.000186, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHOOT je $ 0.028361124724716993, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000099944126035267.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHOOT se promijenio za +0.60% u posljednjih sat vremena, +0.60% u posljednjih 24 sata i -1.08% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Mars Battle (SHOOT)

No.3215

$ 16.85K
$ 16.85K$ 16.85K

$ 52.18K
$ 52.18K$ 52.18K

$ 183.70K
$ 183.70K$ 183.70K

91.73M
91.73M 91.73M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mars Battle je $ 16.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 52.18K. Količina u optjecaju SHOOT je 91.73M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 183.70K.

Mars Battle (SHOOT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Mars Battle za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000001096+0.60%
30 dana$ +0.0000013+0.71%
60 dana$ +0.0000212+13.04%
90 dana$ +0.0000111+6.43%
Mars Battle promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SHOOT od $ +0.000001096 (+0.60%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Mars Battle 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000013 (+0.71%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Mars Battle 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SHOOT od $ +0.0000212 (+13.04%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Mars Battle 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0000111 (+6.43%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Mars Battle (SHOOT)?

Pogledajte Mars Battle stranicu Povijest cijena sada.

Što je Mars Battle (SHOOT)

Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments. Mars Battle is a high-octane arena shooter with a twist as players compete against each other inside vast Martian facilities or on the surface of the Red Planet.

Mars Battle dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SHOOT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Mars Battle na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Mars Battle učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Mars Battle Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mars Battle (SHOOT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mars Battle (SHOOT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mars Battle.

Provjerite Mars Battle predviđanje cijene sada!

Mars Battle (SHOOT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mars Battle (SHOOT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SHOOT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Mars Battle (SHOOT)

Tražiš kako kupiti Mars Battle? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Mars Battle na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SHOOT u lokalnim valutama

1 Mars Battle(SHOOT) u VND
4.8340655
1 Mars Battle(SHOOT) u AUD
A$0.000279224
1 Mars Battle(SHOOT) u GBP
0.000134101
1 Mars Battle(SHOOT) u EUR
0.000156145
1 Mars Battle(SHOOT) u USD
$0.0001837
1 Mars Battle(SHOOT) u MYR
RM0.000777051
1 Mars Battle(SHOOT) u TRY
0.007559255
1 Mars Battle(SHOOT) u JPY
¥0.0270039
1 Mars Battle(SHOOT) u ARS
ARS$0.253030217
1 Mars Battle(SHOOT) u RUB
0.014800709
1 Mars Battle(SHOOT) u INR
0.016193155
1 Mars Battle(SHOOT) u IDR
Rp3.011474928
1 Mars Battle(SHOOT) u KRW
0.255848175
1 Mars Battle(SHOOT) u PHP
0.01052601
1 Mars Battle(SHOOT) u EGP
￡E.0.008920472
1 Mars Battle(SHOOT) u BRL
R$0.000997491
1 Mars Battle(SHOOT) u CAD
C$0.000251669
1 Mars Battle(SHOOT) u BDT
0.022365475
1 Mars Battle(SHOOT) u NGN
0.281748038
1 Mars Battle(SHOOT) u COP
$0.740724325
1 Mars Battle(SHOOT) u ZAR
R.0.003236794
1 Mars Battle(SHOOT) u UAH
0.007614365
1 Mars Battle(SHOOT) u VES
Bs0.0268202
1 Mars Battle(SHOOT) u CLP
$0.1778216
1 Mars Battle(SHOOT) u PKR
Rs0.052141408
1 Mars Battle(SHOOT) u KZT
0.099082269
1 Mars Battle(SHOOT) u THB
฿0.005926162
1 Mars Battle(SHOOT) u TWD
NT$0.005628568
1 Mars Battle(SHOOT) u AED
د.إ0.000674179
1 Mars Battle(SHOOT) u CHF
Fr0.00014696
1 Mars Battle(SHOOT) u HKD
HK$0.00143286
1 Mars Battle(SHOOT) u AMD
֏0.070274435
1 Mars Battle(SHOOT) u MAD
.د.م0.0016533
1 Mars Battle(SHOOT) u MXN
$0.003427842
1 Mars Battle(SHOOT) u SAR
ريال0.000688875
1 Mars Battle(SHOOT) u PLN
0.000668668
1 Mars Battle(SHOOT) u RON
лв0.000795421
1 Mars Battle(SHOOT) u SEK
kr0.001728617
1 Mars Battle(SHOOT) u BGN
лв0.000306779
1 Mars Battle(SHOOT) u HUF
Ft0.062081415
1 Mars Battle(SHOOT) u CZK
0.003835656
1 Mars Battle(SHOOT) u KWD
د.ك0.0000560285
1 Mars Battle(SHOOT) u ILS
0.000615395
1 Mars Battle(SHOOT) u AOA
Kz0.167455409
1 Mars Battle(SHOOT) u BHD
.د.ب0.0000692549
1 Mars Battle(SHOOT) u BMD
$0.0001837
1 Mars Battle(SHOOT) u DKK
kr0.001172006
1 Mars Battle(SHOOT) u HNL
L0.004814777
1 Mars Battle(SHOOT) u MUR
0.00841346
1 Mars Battle(SHOOT) u NAD
$0.00323312
1 Mars Battle(SHOOT) u NOK
kr0.001835163
1 Mars Battle(SHOOT) u NZD
$0.000310453
1 Mars Battle(SHOOT) u PAB
B/.0.0001837
1 Mars Battle(SHOOT) u PGK
K0.000777051
1 Mars Battle(SHOOT) u QAR
ر.ق0.000670505
1 Mars Battle(SHOOT) u RSD
дин.0.018403066

Mars Battle Resurs

Za dublje razumijevanje Mars Battle, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Mars Battle web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mars Battle

Koliko Mars Battle (SHOOT) vrijedi danas?
Cijena SHOOT uživo u USD je 0.0001837 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SHOOT u USD?
Trenutačna cijena SHOOT u USD je $ 0.0001837. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Mars Battle?
Tržišna kapitalizacija za SHOOT je $ 16.85K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SHOOT?
Količina u optjecaju za SHOOT je 91.73M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SHOOT?
SHOOT je postigao ATH cijenu od 0.028361124724716993 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SHOOT?
SHOOT je vidio ATL cijenu od 0.000099944126035267 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SHOOT?
24-satni obujam trgovanja za SHOOT je $ 52.18K USD.
Hoće li SHOOT još narasti ove godine?
SHOOT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SHOOT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Mars Battle (SHOOT) Važna ažuriranja industrije

