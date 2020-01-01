Shiryo (SHIRYO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Shiryo (SHIRYO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Shiryo (SHIRYO) Informacije
Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x5bd03ed7d4cd9048b95eceacb862becfdbd86ec2

Shiryo (SHIRYO) Tokenomika i analiza cijena
Tržišna kapitalizacija: --
Ukupna količina: --
Količina u optjecaju: --
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): --
Povijesni maksimum: $ 0.08546
Povijesni minimum: --
Trenutna cijena: $ 0.04165

Shiryo (SHIRYO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Shiryo (SHIRYO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SHIRYO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SHIRYO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SHIRYO tokena, istražite SHIRYO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SHIRYO
MEXC podržava razne metode kupnje SHIRYO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Shiryo (SHIRYO) Povijest cijena
Analiza povijesti cijena SHIRYO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

SHIRYO Predviđanje cijene
Naša SHIRYO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

