Shido (SHIDO) Informacije Shido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building. Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card. Službena web stranica: https://shido.io Bijela knjiga: https://docs.shido.io Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xe2512A2f19F0388aD3D7A5263eaA82AcD564827b Kupi SHIDO odmah!

Shido (SHIDO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Shido (SHIDO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.91M $ 2.91M $ 2.91M Ukupna količina: $ 18.00B $ 18.00B $ 18.00B Količina u optjecaju: $ 17.82B $ 17.82B $ 17.82B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.94M $ 2.94M $ 2.94M Povijesni maksimum: $ 0.013 $ 0.013 $ 0.013 Povijesni minimum: $ 0.000009009665921584 $ 0.000009009665921584 $ 0.000009009665921584 Trenutna cijena: $ 0.0001633 $ 0.0001633 $ 0.0001633 Saznajte više o cijeni Shido (SHIDO)

Shido (SHIDO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Shido (SHIDO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SHIDO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SHIDO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SHIDO tokena, istražite SHIDO cijenu tokena uživo!

