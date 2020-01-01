SHIBAI (SHIBAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SHIBAI (SHIBAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SHIBAI (SHIBAI) Informacije AiShiba is created by #AI through inspiration from the #ArbDogeAI Community. 100% of tokens belong to the community. Službena web stranica: https://aishibaog.xyz/ Bijela knjiga: https://aishiba.gitbook.io/aishiba-1/overview/our-mission Istraživač blokova: https://arbiscan.io/token/0xfa296fca3c7dba4a92a42ec0b5e2138da3b29050 Kupi SHIBAI odmah!

SHIBAI (SHIBAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SHIBAI (SHIBAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 210,000.00T $ 210,000.00T $ 210,000.00T Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 55.67K $ 55.67K $ 55.67K Povijesni maksimum: $ 0.00000000045722 $ 0.00000000045722 $ 0.00000000045722 Povijesni minimum: $ 0.000000000000130194 $ 0.000000000000130194 $ 0.000000000000130194 Trenutna cijena: $ 0.0000000000002651 $ 0.0000000000002651 $ 0.0000000000002651 Saznajte više o cijeni SHIBAI (SHIBAI)

SHIBAI (SHIBAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SHIBAI (SHIBAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SHIBAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SHIBAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SHIBAI tokena, istražite SHIBAI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SHIBAI Jeste li zainteresirani za dodavanje SHIBAI (SHIBAI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SHIBAI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SHIBAI na MEXC-u odmah!

SHIBAI (SHIBAI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SHIBAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SHIBAI povijest cijena odmah!

SHIBAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SHIBAI? Naša SHIBAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SHIBAI predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!