A memecoin about a cat with a shark hat.

Shark Cat dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Shark Cat ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Shark Cat (SHARKCAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Shark Cat (SHARKCAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SHARKCAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Shark Cat Koliko Shark Cat (SHARKCAT) vrijedi danas? Cijena SHARKCAT uživo u USD je 0.003862 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena SHARKCAT u USD? $ 0.003862 . Provjerite Trenutačna cijena SHARKCAT u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Shark Cat? Tržišna kapitalizacija za SHARKCAT je $ 3.82M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za SHARKCAT? Količina u optjecaju za SHARKCAT je 989.90M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SHARKCAT? SHARKCAT je postigao ATH cijenu od 0.24901554523698954 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SHARKCAT? SHARKCAT je vidio ATL cijenu od 0.001137772222603809 USD . Koliki je obujam trgovanja za SHARKCAT? 24-satni obujam trgovanja za SHARKCAT je $ 33.70K USD . Hoće li SHARKCAT još narasti ove godine? SHARKCAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SHARKCAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Shark Cat (SHARKCAT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

