Shark Cat Logotip

Shark Cat Cijena(SHARKCAT)

1 SHARKCAT u USD cijena uživo:

$0.003862
-5.01%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Shark Cat (SHARKCAT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:23:02 (UTC+8)

Shark Cat (SHARKCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.003733
24-satna najniža cijena
$ 0.004493
24-satna najviša cijena

$ 0.003733
$ 0.004493
$ 0.24901554523698954
$ 0.001137772222603809
+1.57%

-5.01%

-12.87%

-12.87%

Shark Cat (SHARKCAT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.003862. Tijekom protekla 24 sata, SHARKCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.003733 i najviše cijene $ 0.004493, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHARKCAT je $ 0.24901554523698954, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001137772222603809.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHARKCAT se promijenio za +1.57% u posljednjih sat vremena, -5.01% u posljednjih 24 sata i -12.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shark Cat (SHARKCAT)

No.1524

$ 3.82M
$ 33.70K
$ 3.86M
989.90M
1,000,000,000
989,895,519.29
98.98%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shark Cat je $ 3.82M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 33.70K. Količina u optjecaju SHARKCAT je 989.90M, s ukupnom količinom od 989895519.29. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.86M.

Shark Cat (SHARKCAT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Shark Cat za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00020369-5.01%
30 dana$ -0.001298-25.16%
60 dana$ -0.001279-24.88%
90 dana$ +0.00125+47.85%
Shark Cat promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SHARKCAT od $ -0.00020369 (-5.01%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Shark Cat 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001298 (-25.16%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Shark Cat 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SHARKCAT od $ -0.001279 (-24.88%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Shark Cat 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00125 (+47.85%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Shark Cat (SHARKCAT)?

Pogledajte Shark Cat stranicu Povijest cijena sada.

Što je Shark Cat (SHARKCAT)

A memecoin about a cat with a shark hat.

Shark Cat dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Shark Cat ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SHARKCAT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Shark Cat na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Shark Cat učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Shark Cat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Shark Cat (SHARKCAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Shark Cat (SHARKCAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Shark Cat.

Provjerite Shark Cat predviđanje cijene sada!

Shark Cat (SHARKCAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Shark Cat (SHARKCAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SHARKCAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Shark Cat (SHARKCAT)

Tražiš kako kupiti Shark Cat? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Shark Cat na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SHARKCAT u lokalnim valutama

1 Shark Cat(SHARKCAT) u VND
101.62853
1 Shark Cat(SHARKCAT) u AUD
A$0.00587024
1 Shark Cat(SHARKCAT) u GBP
0.00281926
1 Shark Cat(SHARKCAT) u EUR
0.0032827
1 Shark Cat(SHARKCAT) u USD
$0.003862
1 Shark Cat(SHARKCAT) u MYR
RM0.01629764
1 Shark Cat(SHARKCAT) u TRY
0.1589213
1 Shark Cat(SHARKCAT) u JPY
¥0.567714
1 Shark Cat(SHARKCAT) u ARS
ARS$5.31955742
1 Shark Cat(SHARKCAT) u RUB
0.31116134
1 Shark Cat(SHARKCAT) u INR
0.34020358
1 Shark Cat(SHARKCAT) u IDR
Rp63.31146528
1 Shark Cat(SHARKCAT) u KRW
5.3788005
1 Shark Cat(SHARKCAT) u PHP
0.22106088
1 Shark Cat(SHARKCAT) u EGP
￡E.0.18742286
1 Shark Cat(SHARKCAT) u BRL
R$0.02097066
1 Shark Cat(SHARKCAT) u CAD
C$0.00529094
1 Shark Cat(SHARKCAT) u BDT
0.4701985
1 Shark Cat(SHARKCAT) u NGN
5.92330388
1 Shark Cat(SHARKCAT) u COP
$15.5725495
1 Shark Cat(SHARKCAT) u ZAR
R.0.06804844
1 Shark Cat(SHARKCAT) u UAH
0.1600799
1 Shark Cat(SHARKCAT) u VES
Bs0.563852
1 Shark Cat(SHARKCAT) u CLP
$3.738416
1 Shark Cat(SHARKCAT) u PKR
Rs1.09619008
1 Shark Cat(SHARKCAT) u KZT
2.08304694
1 Shark Cat(SHARKCAT) u THB
฿0.12470398
1 Shark Cat(SHARKCAT) u TWD
NT$0.1183703
1 Shark Cat(SHARKCAT) u AED
د.إ0.01417354
1 Shark Cat(SHARKCAT) u CHF
Fr0.0030896
1 Shark Cat(SHARKCAT) u HKD
HK$0.03008498
1 Shark Cat(SHARKCAT) u AMD
֏1.4774081
1 Shark Cat(SHARKCAT) u MAD
.د.م0.034758
1 Shark Cat(SHARKCAT) u MXN
$0.07206492
1 Shark Cat(SHARKCAT) u SAR
ريال0.0144825
1 Shark Cat(SHARKCAT) u PLN
0.01405768
1 Shark Cat(SHARKCAT) u RON
лв0.01672246
1 Shark Cat(SHARKCAT) u SEK
kr0.03634142
1 Shark Cat(SHARKCAT) u BGN
лв0.00644954
1 Shark Cat(SHARKCAT) u HUF
Ft1.3051629
1 Shark Cat(SHARKCAT) u CZK
0.08063856
1 Shark Cat(SHARKCAT) u KWD
د.ك0.00117791
1 Shark Cat(SHARKCAT) u ILS
0.0129377
1 Shark Cat(SHARKCAT) u AOA
Kz3.52048334
1 Shark Cat(SHARKCAT) u BHD
.د.ب0.001455974
1 Shark Cat(SHARKCAT) u BMD
$0.003862
1 Shark Cat(SHARKCAT) u DKK
kr0.02463956
1 Shark Cat(SHARKCAT) u HNL
L0.10122302
1 Shark Cat(SHARKCAT) u MUR
0.1768796
1 Shark Cat(SHARKCAT) u NAD
$0.0679712
1 Shark Cat(SHARKCAT) u NOK
kr0.03862
1 Shark Cat(SHARKCAT) u NZD
$0.00652678
1 Shark Cat(SHARKCAT) u PAB
B/.0.003862
1 Shark Cat(SHARKCAT) u PGK
K0.01633626
1 Shark Cat(SHARKCAT) u QAR
ر.ق0.0140963
1 Shark Cat(SHARKCAT) u RSD
Shark Cat Resurs

Za dublje razumijevanje Shark Cat, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Shark Cat web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Shark Cat

Koliko Shark Cat (SHARKCAT) vrijedi danas?
Cijena SHARKCAT uživo u USD je 0.003862 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SHARKCAT u USD?
Trenutačna cijena SHARKCAT u USD je $ 0.003862. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Shark Cat?
Tržišna kapitalizacija za SHARKCAT je $ 3.82M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SHARKCAT?
Količina u optjecaju za SHARKCAT je 989.90M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SHARKCAT?
SHARKCAT je postigao ATH cijenu od 0.24901554523698954 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SHARKCAT?
SHARKCAT je vidio ATL cijenu od 0.001137772222603809 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SHARKCAT?
24-satni obujam trgovanja za SHARKCAT je $ 33.70K USD.
Hoće li SHARKCAT još narasti ove godine?
SHARKCAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SHARKCAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

SHARKCAT u USD kalkulator

Iznos

SHARKCAT
SHARKCAT
USD
USD

1 SHARKCAT = 0.003862 USD

Trgujte SHARKCAT

SHARKCATUSDT
$0.003862
$0.003862$0.003862
-5.01%

