Cijena SHARDS uživo danas je 0.00541 USD. Pratite ažuriranja cijene SHARD u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više. Jednostavno istražite SHARD trend cijene na MEXC-u sada.Cijena SHARDS uživo danas je 0.00541 USD. Pratite ažuriranja cijene SHARD u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više. Jednostavno istražite SHARD trend cijene na MEXC-u sada.

SHARDS Cijena(SHARD)

1 SHARD u USD cijena uživo:

$0.00541
+0.24%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SHARDS (SHARD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-10-18 05:09:57 (UTC+8)

SHARDS (SHARD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.005287
24-satna najniža cijena
$ 0.005612
24-satna najviša cijena

$ 0.005287
$ 0.005612
--
--
-0.06%

+0.24%

-8.91%

-8.91%

SHARDS (SHARD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00541. Tijekom protekla 24 sata, SHARDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.005287 i najviše cijene $ 0.005612, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHARD je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHARD se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, +0.24% u posljednjih 24 sata i -8.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SHARDS (SHARD)

--
$ 68.81K
$ 5.41M
--
1,000,000,000
BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija SHARDS je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 68.81K. Količina u optjecaju SHARD je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.41M.

SHARDS (SHARD) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena SHARDS za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00001295+0.24%
30 dana$ -0.000395-6.81%
60 dana$ -0.00056-9.39%
90 dana$ -0.00112-17.16%
SHARDS promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SHARD od $ +0.00001295 (+0.24%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SHARDS 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000395 (-6.81%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SHARDS 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SHARD od $ -0.00056 (-9.39%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SHARDS 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00112 (-17.16%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SHARDS (SHARD)?

Pogledajte SHARDS stranicu Povijest cijena sada.

Što je SHARDS (SHARD)

SHARDS is the native utility token of Shards Protocol. It powers the infrastructure for verifiable identity, reputation-based rewards, and user-aligned governance across Web3. More than just a medium of exchange, SHARDS is the fuel behind a new recognition-based economy—where your contribution, not your captured attention, determines your access and upside.

SHARDS dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SHARDS ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SHARD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o SHARDS na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SHARDS učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

SHARDS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SHARDS (SHARD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SHARDS (SHARD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SHARDS.

Provjerite SHARDS predviđanje cijene sada!

SHARDS (SHARD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SHARDS (SHARD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SHARD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SHARDS (SHARD)

Tražiš kako kupiti SHARDS? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SHARDS na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SHARD u lokalnim valutama

1 SHARDS(SHARD) u VND
142.36415
1 SHARDS(SHARD) u AUD
A$0.0082773
1 SHARDS(SHARD) u GBP
0.0040034
1 SHARDS(SHARD) u EUR
0.0045985
1 SHARDS(SHARD) u USD
$0.00541
1 SHARDS(SHARD) u MYR
RM0.0228302
1 SHARDS(SHARD) u TRY
0.226679
1 SHARDS(SHARD) u JPY
¥0.8115
1 SHARDS(SHARD) u ARS
ARS$7.8862652
1 SHARDS(SHARD) u RUB
0.4391838
1 SHARDS(SHARD) u INR
0.47608
1 SHARDS(SHARD) u IDR
Rp90.1666306
1 SHARDS(SHARD) u PHP
0.314321
1 SHARDS(SHARD) u EGP
￡E.0.2573537
1 SHARDS(SHARD) u BRL
R$0.029214
1 SHARDS(SHARD) u CAD
C$0.007574
1 SHARDS(SHARD) u BDT
0.6607774
1 SHARDS(SHARD) u NGN
7.9558378
1 SHARDS(SHARD) u COP
$20.88801
1 SHARDS(SHARD) u ZAR
R.0.0939176
1 SHARDS(SHARD) u UAH
0.2264085
1 SHARDS(SHARD) u TZS
T.Sh.13.3251005
1 SHARDS(SHARD) u VES
Bs1.08741
1 SHARDS(SHARD) u CLP
$5.17737
1 SHARDS(SHARD) u PKR
Rs1.5355744
1 SHARDS(SHARD) u KZT
2.9179917
1 SHARDS(SHARD) u THB
฿0.1771775
1 SHARDS(SHARD) u TWD
NT$0.1657083
1 SHARDS(SHARD) u AED
د.إ0.0198547
1 SHARDS(SHARD) u CHF
Fr0.0042739
1 SHARDS(SHARD) u HKD
HK$0.0419816
1 SHARDS(SHARD) u AMD
֏2.0831205
1 SHARDS(SHARD) u MAD
.د.م0.0496097
1 SHARDS(SHARD) u MXN
$0.0994358
1 SHARDS(SHARD) u SAR
ريال0.0202875
1 SHARDS(SHARD) u ETB
Br0.802303
1 SHARDS(SHARD) u KES
KSh0.7006491
1 SHARDS(SHARD) u JOD
د.أ0.00383569
1 SHARDS(SHARD) u PLN
0.0196924
1 SHARDS(SHARD) u RON
лв0.0235876
1 SHARDS(SHARD) u SEK
kr0.0510163
1 SHARDS(SHARD) u BGN
лв0.0090347
1 SHARDS(SHARD) u HUF
Ft1.8075351
1 SHARDS(SHARD) u CZK
0.1127444
1 SHARDS(SHARD) u KWD
د.ك0.00165005
1 SHARDS(SHARD) u ILS
0.017853
1 SHARDS(SHARD) u BOB
Bs0.0374372
1 SHARDS(SHARD) u AZN
0.009197
1 SHARDS(SHARD) u TJS
SM0.0500425
1 SHARDS(SHARD) u GEL
0.014607
1 SHARDS(SHARD) u AOA
Kz4.9587519
1 SHARDS(SHARD) u BHD
.د.ب0.00203957
1 SHARDS(SHARD) u BMD
$0.00541
1 SHARDS(SHARD) u DKK
kr0.034624
1 SHARDS(SHARD) u HNL
L0.1424453
1 SHARDS(SHARD) u MUR
0.2436123
1 SHARDS(SHARD) u NAD
$0.0945668
1 SHARDS(SHARD) u NOK
kr0.0544246
1 SHARDS(SHARD) u NZD
$0.0094134
1 SHARDS(SHARD) u PAB
B/.0.00541
1 SHARDS(SHARD) u PGK
K0.022722
1 SHARDS(SHARD) u QAR
ر.ق0.0197465
1 SHARDS(SHARD) u RSD
дин.0.5439214
1 SHARDS(SHARD) u UZS
soʻm65.9755992
1 SHARDS(SHARD) u ALL
L0.4484349
1 SHARDS(SHARD) u ANG
ƒ0.0096839
1 SHARDS(SHARD) u AWG
ƒ0.009738
1 SHARDS(SHARD) u BBD
$0.01082
1 SHARDS(SHARD) u BAM
KM0.0090347
1 SHARDS(SHARD) u BIF
Fr16.00278
1 SHARDS(SHARD) u BND
$0.0069789
1 SHARDS(SHARD) u BSD
$0.00541
1 SHARDS(SHARD) u JMD
$0.8719838
1 SHARDS(SHARD) u KHR
21.8144725
1 SHARDS(SHARD) u KMF
Fr2.28302
1 SHARDS(SHARD) u LAK
117.6086933
1 SHARDS(SHARD) u LKR
රු1.6423678
1 SHARDS(SHARD) u MDL
L0.0914831
1 SHARDS(SHARD) u MGA
Ar24.1517548
1 SHARDS(SHARD) u MOP
P0.0433882
1 SHARDS(SHARD) u MVR
0.082773
1 SHARDS(SHARD) u MWK
MK9.4086933
1 SHARDS(SHARD) u MZN
MT0.3457531
1 SHARDS(SHARD) u NPR
रु0.7641084
1 SHARDS(SHARD) u PYG
38.36772
1 SHARDS(SHARD) u RWF
Fr7.87155
1 SHARDS(SHARD) u SBD
$0.0445243
1 SHARDS(SHARD) u SCR
0.0752531
1 SHARDS(SHARD) u SRD
$0.2132081
1 SHARDS(SHARD) u SVC
$0.0474457
1 SHARDS(SHARD) u SZL
L0.0945668
1 SHARDS(SHARD) u TMT
m0.018935
1 SHARDS(SHARD) u TND
د.ت0.01584048
1 SHARDS(SHARD) u TTD
$0.036788
1 SHARDS(SHARD) u UGX
Sh18.91336
1 SHARDS(SHARD) u XAF
Fr3.04042
1 SHARDS(SHARD) u XCD
$0.014607
1 SHARDS(SHARD) u XOF
Fr3.04042
1 SHARDS(SHARD) u XPF
Fr0.55182
1 SHARDS(SHARD) u BWP
P0.0726563
1 SHARDS(SHARD) u BZD
$0.0108741
1 SHARDS(SHARD) u CVE
$0.5116778
1 SHARDS(SHARD) u DJF
Fr0.96298
1 SHARDS(SHARD) u DOP
$0.3425612
1 SHARDS(SHARD) u DZD
د.ج0.7023803
1 SHARDS(SHARD) u FJD
$0.0122807
1 SHARDS(SHARD) u GNF
Fr47.03995
1 SHARDS(SHARD) u GTQ
Q0.0415488
1 SHARDS(SHARD) u GYD
$1.1348557
1 SHARDS(SHARD) u ISK
kr0.65461

SHARDS Resurs

Za dublje razumijevanje SHARDS, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena SHARDS web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SHARDS

Koliko SHARDS (SHARD) vrijedi danas?
Cijena SHARD uživo u USD je 0.00541 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SHARD u USD?
Trenutačna cijena SHARD u USD je $ 0.00541. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SHARDS?
Tržišna kapitalizacija za SHARD je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SHARD?
Količina u optjecaju za SHARD je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SHARD?
SHARD je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SHARD?
SHARD je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za SHARD?
24-satni obujam trgovanja za SHARD je $ 68.81K USD.
Hoće li SHARD još narasti ove godine?
SHARD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SHARD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-10-18 05:09:57 (UTC+8)

SHARDS (SHARD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
10-17 19:52:08Ažuriranja industrije
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57Ažuriranja industrije
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00Ažuriranja industrije
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12Ažuriranja industrije
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions
10-16 21:36:00Ažuriranja industrije
U.S. Bitcoin Spot ETFs See $104 Million Net Outflow Yesterday
10-16 15:41:06Ažuriranja industrije
After the "1011" crash, the contract open interest of mainstream cryptos across the market continues to remain at a six-month low

Glavne novosti

Uspon Bitcoin Layer 2 Mreža: Razumijevanje Tehnologije koja Oblikuje Bitcoinovu Budućnost 2025.

October 6, 2025

Altcoini u 2025: Kada TOTAL3 postiže nove vrhunce, ali vaš portfelj se ne miče

October 5, 2025

Uočljivi projekti koji će lansirati tokene i airdropove u Q4 2025.

October 5, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

