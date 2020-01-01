SGC (SGC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SGC (SGC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SGC (SGC) Informacije KAI: Sangokushi Taisen - Battle of Three Kingdoms represents a landmark fusion of SEGA's iconic Sangokushi Taisen franchise with cutting-edge blockchain technology developed by industry pioneer double jump.tokyo. The project features SGC, a governance and utility token represented in-game as "SGCP (Points)." Players earn SGCP through PvP gameplay, which can then be used to purchase additional card packs or be traded on the game's marketplace. Službena web stranica: https://kai-sangokushi-taisen.games/en Bijela knjiga: https://info.kai-sangokushi-taisen.games/en/litepaper Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xE0A441D23cedB44822dfC8562E4d8d39C6B7F946 Kupi SGC odmah!

SGC (SGC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SGC (SGC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 677.35K $ 677.35K $ 677.35K Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 1.69B $ 1.69B $ 1.69B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Povijesni maksimum: $ 0.005 $ 0.005 $ 0.005 Povijesni minimum: $ 0.000379900814454748 $ 0.000379900814454748 $ 0.000379900814454748 Trenutna cijena: $ 0.0004 $ 0.0004 $ 0.0004 Saznajte više o cijeni SGC (SGC)

SGC (SGC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SGC (SGC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SGC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SGC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SGC tokena, istražite SGC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SGC Jeste li zainteresirani za dodavanje SGC (SGC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SGC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SGC na MEXC-u odmah!

SGC (SGC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SGC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SGC povijest cijena odmah!

SGC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SGC? Naša SGC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SGC predviđanje cijene tokena odmah!

