SGC (SGC) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u SGC (SGC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
KAI: Sangokushi Taisen - Battle of Three Kingdoms represents a landmark fusion of SEGA's iconic Sangokushi Taisen franchise with cutting-edge blockchain technology developed by industry pioneer double jump.tokyo. The project features SGC, a governance and utility token represented in-game as "SGCP (Points)." Players earn SGCP through PvP gameplay, which can then be used to purchase additional card packs or be traded on the game's marketplace.

https://kai-sangokushi-taisen.games/en
https://info.kai-sangokushi-taisen.games/en/litepaper
https://bscscan.com/token/0xE0A441D23cedB44822dfC8562E4d8d39C6B7F946

SGC (SGC) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SGC (SGC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 677.35K
Ukupna količina:
$ 10.00B
Količina u optjecaju:
$ 1.69B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 4.00M
Povijesni maksimum:
$ 0.005
Povijesni minimum:
$ 0.000379900814454748
Trenutna cijena:
$ 0.0004
SGC (SGC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike SGC (SGC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SGC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SGC tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SGC tokena, istražite SGC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SGC

Jeste li zainteresirani za dodavanje SGC (SGC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SGC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

SGC (SGC) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena SGC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

SGC Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SGC? Naša SGC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.