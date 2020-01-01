Songbird (SGB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Songbird (SGB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Songbird (SGB) Informacije Songbird is Flare's Canary Network and it will have two distinct phases. Songbird will play an important role in the ongoing testing of the Flare Time Series Oracle, StateConnector and F-Asset systems and network architecture ahead of the Flare launch. The FTSO and F-Asset protocols will be launched on Songbird, and F-Assets are generated from the underlying tokens. This will improve the security, stability and trustworthiness of Flare's eventual release. Službena web stranica: https://flare.xyz/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/193JQKBZ-tZ1zuM8BkaTe_RWYhhZCjwIN/view?usp=sharing Istraživač blokova: https://songbird-explorer.flare.network/ Kupi SGB odmah!

Songbird (SGB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Songbird (SGB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 16.09B $ 16.09B $ 16.09B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 88.22M $ 88.22M $ 88.22M Povijesni maksimum: $ 0.6163 $ 0.6163 $ 0.6163 Povijesni minimum: $ 0.003717734576447314 $ 0.003717734576447314 $ 0.003717734576447314 Trenutna cijena: $ 0.0054831 $ 0.0054831 $ 0.0054831 Saznajte više o cijeni Songbird (SGB)

Songbird (SGB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Songbird (SGB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SGB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SGB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SGB tokena, istražite SGB cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SGB Jeste li zainteresirani za dodavanje Songbird (SGB) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SGB, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SGB na MEXC-u odmah!

Songbird (SGB) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SGB pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SGB povijest cijena odmah!

SGB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SGB? Naša SGB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SGB predviđanje cijene tokena odmah!

