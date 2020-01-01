Singularity Finance (SFI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Singularity Finance (SFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Singularity Finance (SFI) Informacije Singularity Finance is pioneering the AI-Finance (AiFi) platform, an EVM Layer 2 designed to tokenize and integrate the AI economy. Aligned with SingularityNET’s vision, it combines AI, RWAs, and blockchain to enhance on-chain application performance and efficiency. Službena web stranica: https://singularityfinance.ai Bijela knjiga: https://docs.singularityfinance.ai/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x7636d8722fdf7cd34232a915e48e96aa3eb386bf Kupi SFI odmah!

Singularity Finance (SFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Singularity Finance (SFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.26M $ 5.26M $ 5.26M Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 155.50M $ 155.50M $ 155.50M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.90M $ 16.90M $ 16.90M Povijesni maksimum: $ 0.2615 $ 0.2615 $ 0.2615 Povijesni minimum: $ 0.03287270626158686 $ 0.03287270626158686 $ 0.03287270626158686 Trenutna cijena: $ 0.0338 $ 0.0338 $ 0.0338 Saznajte više o cijeni Singularity Finance (SFI)

Singularity Finance (SFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Singularity Finance (SFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SFI tokena, istražite SFI cijenu tokena uživo!

Jeste li zainteresirani za dodavanje Singularity Finance (SFI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SFI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Singularity Finance (SFI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SFI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SFI povijest cijena odmah!

SFI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SFI? Naša SFI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SFI predviđanje cijene tokena odmah!

