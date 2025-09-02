Više o SFI

Singularity Finance Logotip

Singularity Finance Cijena(SFI)

1 SFI u USD cijena uživo:

$0.0367
$0.0367$0.0367
+0.82%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Singularity Finance (SFI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:12:42 (UTC+8)

Singularity Finance (SFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0353
$ 0.0353$ 0.0353
24-satna najniža cijena
$ 0.0372
$ 0.0372$ 0.0372
24-satna najviša cijena

$ 0.0353
$ 0.0353$ 0.0353

$ 0.0372
$ 0.0372$ 0.0372

$ 0.16932658901094183
$ 0.16932658901094183$ 0.16932658901094183

$ 0.03341889462785413
$ 0.03341889462785413$ 0.03341889462785413

0.00%

+0.82%

+3.11%

+3.11%

Singularity Finance (SFI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0364. Tijekom protekla 24 sata, SFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0353 i najviše cijene $ 0.0372, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SFI je $ 0.16932658901094183, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03341889462785413.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SFI se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.82% u posljednjih 24 sata i +3.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Singularity Finance (SFI)

No.1368

$ 5.66M
$ 5.66M$ 5.66M

$ 98.67K
$ 98.67K$ 98.67K

$ 18.20M
$ 18.20M$ 18.20M

155.50M
155.50M 155.50M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

31.10%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Singularity Finance je $ 5.66M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 98.67K. Količina u optjecaju SFI je 155.50M, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.20M.

Singularity Finance (SFI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Singularity Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000298+0.82%
30 dana$ -0.0033-8.32%
60 dana$ -0.0044-10.79%
90 dana$ -0.0084-18.75%
Singularity Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SFI od $ +0.000298 (+0.82%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Singularity Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0033 (-8.32%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Singularity Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SFI od $ -0.0044 (-10.79%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Singularity Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0084 (-18.75%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Singularity Finance (SFI)?

Pogledajte Singularity Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je Singularity Finance (SFI)

Singularity Finance is pioneering the AI-Finance (AiFi) platform, an EVM Layer 2 designed to tokenize and integrate the AI economy. Aligned with SingularityNET’s vision, it combines AI, RWAs, and blockchain to enhance on-chain application performance and efficiency.

Singularity Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Singularity Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SFI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Singularity Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Singularity Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Singularity Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Singularity Finance (SFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Singularity Finance (SFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Singularity Finance.

Provjerite Singularity Finance predviđanje cijene sada!

Singularity Finance (SFI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Singularity Finance (SFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Singularity Finance (SFI)

Tražiš kako kupiti Singularity Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Singularity Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SFI u lokalnim valutama

Singularity Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Singularity Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Singularity Finance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Singularity Finance

Koliko Singularity Finance (SFI) vrijedi danas?
Cijena SFI uživo u USD je 0.0364 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SFI u USD?
Trenutačna cijena SFI u USD je $ 0.0364. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Singularity Finance?
Tržišna kapitalizacija za SFI je $ 5.66M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SFI?
Količina u optjecaju za SFI je 155.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SFI?
SFI je postigao ATH cijenu od 0.16932658901094183 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SFI?
SFI je vidio ATL cijenu od 0.03341889462785413 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SFI?
24-satni obujam trgovanja za SFI je $ 98.67K USD.
Hoće li SFI još narasti ove godine?
SFI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SFI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:12:42 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

