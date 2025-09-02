Singularity Finance (SFI) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0353
24-satna najniža cijena
$ 0.0372
24-satna najviša cijena
$ 0.0353
$ 0.0372
$ 0.16932658901094183
$ 0.03341889462785413
0.00%
+0.82%
+3.11%
+3.11%
Singularity Finance (SFI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0364. Tijekom protekla 24 sata, SFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0353 i najviše cijene $ 0.0372, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SFI je $ 0.16932658901094183, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03341889462785413.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SFI se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.82% u posljednjih 24 sata i +3.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Singularity Finance (SFI)
No.1368
$ 5.66M
$ 98.67K
$ 18.20M
155.50M
500,000,000
500,000,000
31.10%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Singularity Finance je $ 5.66M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 98.67K. Količina u optjecaju SFI je 155.50M, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.20M.
Singularity Finance (SFI) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Singularity Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.000298
+0.82%
30 dana
$ -0.0033
-8.32%
60 dana
$ -0.0044
-10.79%
90 dana
$ -0.0084
-18.75%
Singularity Finance promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SFI od $ +0.000298 (+0.82%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Singularity Finance 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0033 (-8.32%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Singularity Finance 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SFI od $ -0.0044 (-10.79%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Singularity Finance 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0084 (-18.75%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Singularity Finance (SFI)?
Singularity Finance is pioneering the AI-Finance (AiFi) platform, an EVM Layer 2 designed to tokenize and integrate the AI economy. Aligned with SingularityNET’s vision, it combines AI, RWAs, and blockchain to enhance on-chain application performance and efficiency.
Singularity Finance Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Singularity Finance (SFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Singularity Finance (SFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Singularity Finance.
Razumijevanje tokenomike Singularity Finance (SFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.