EthXY (SEXY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u EthXY (SEXY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

EthXY (SEXY) Informacije SEXY is utilized for purchasing in-game items within EthXY. In EthXY, players can customize their avatar utilizing RPG items including armors and weapons. The game is played through Telegram chat. Službena web stranica: https://ethxy.com Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xc52FaFDc900cB92Ae01E6E4F8979aF7f436e2EB2 Kupi SEXY odmah!

EthXY (SEXY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za EthXY (SEXY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.39M $ 6.39M $ 6.39M Povijesni maksimum: $ 3.1 $ 3.1 $ 3.1 Povijesni minimum: $ 0.000397645126278051 $ 0.000397645126278051 $ 0.000397645126278051 Trenutna cijena: $ 0.06388 $ 0.06388 $ 0.06388 Saznajte više o cijeni EthXY (SEXY)

EthXY (SEXY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike EthXY (SEXY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SEXY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SEXY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SEXY tokena, istražite SEXY cijenu tokena uživo!

EthXY (SEXY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SEXY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SEXY povijest cijena odmah!

SEXY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SEXY? Naša SEXY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SEXY predviđanje cijene tokena odmah!

