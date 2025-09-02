Više o SEX

Sex Token Logotip

Sex Token Cijena(SEX)

1 SEX u USD cijena uživo:

$109,912.77
$109,912.77$109,912.77
-1.45%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Sex Token (SEX)
Sex Token (SEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 103,470.75
$ 103,470.75$ 103,470.75
24-satna najniža cijena
$ 126,659.99
$ 126,659.99$ 126,659.99
24-satna najviša cijena

$ 103,470.75
$ 103,470.75$ 103,470.75

$ 126,659.99
$ 126,659.99$ 126,659.99

$ 441,094,703.0990784
$ 441,094,703.0990784$ 441,094,703.0990784

$ 50,174.09535057523
$ 50,174.09535057523$ 50,174.09535057523

-0.01%

-1.45%

+0.41%

+0.41%

Sex Token (SEX) cijena u stvarnom vremenu je $ 109,912.78. Tijekom protekla 24 sata, SEXtrgovalo je između najniže cijene $ 103,470.75 i najviše cijene $ 126,659.99, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SEX je $ 441,094,703.0990784, dok je najniža cijena svih vremena $ 50,174.09535057523.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SEX se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, -1.45% u posljednjih 24 sata i +0.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sex Token (SEX)

No.7546

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.79K
$ 56.79K$ 56.79K

$ 109.91K
$ 109.91K$ 109.91K

0.00
0.00 0.00

1
1 1

1
1 1

0.00%

ARB

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sex Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.79K. Količina u optjecaju SEX je 0.00, s ukupnom količinom od 1. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 109.91K.

Sex Token (SEX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Sex Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -1,617.1843-1.45%
30 dana$ +53,180.26+93.73%
60 dana$ +3,675.86+3.46%
90 dana$ -81,777.87-42.67%
Sex Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SEX od $ -1,617.1843 (-1.45%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Sex Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +53,180.26 (+93.73%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Sex Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SEX od $ +3,675.86 (+3.46%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Sex Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -81,777.87 (-42.67%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Sex Token (SEX)?

Pogledajte Sex Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Sex Token (SEX)

Join us on a journey into the world of passion and innovation. Discover the story behind the unique SEX token, born from the union of a hero and the Cryptocurrency Goddess.

Sex Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Sex Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SEX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Sex Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Sex Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Sex Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sex Token (SEX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sex Token (SEX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sex Token.

Provjerite Sex Token predviđanje cijene sada!

Sex Token (SEX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sex Token (SEX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SEX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Sex Token (SEX)

Tražiš kako kupiti Sex Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Sex Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

