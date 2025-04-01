Serenity Shield (SERSH) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Serenity Shield (SERSH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Serenity Shield (SERSH) Informacije

Serenity Shield's secure and multi-chain private data storage capabilities have wide-ranging use cases across various industries and applications. Besides offering a unique inheritance protocol onchain for crypto users , serenity shield strongbox helps individuals, families, and businesses to store sensitive information such as financial records, legal documents, medical records, and other confidential data that needs to be protected.

Službena web stranica:
https://s.technology
Bijela knjiga:
https://api.s.technology/wp-content/uploads/2025/04/serenity-white-paper-2025.pdf
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x84affEEf925Cdce87f8A99B7b2E540dA5140Fc09

Serenity Shield (SERSH) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Serenity Shield (SERSH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 3.77M
Ukupna količina:
$ 99.09M
Količina u optjecaju:
$ 41.52M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 9.02M
Povijesni maksimum:
$ 1.352
Povijesni minimum:
$ 0.002311994722644291
Trenutna cijena:
$ 0.09082
Serenity Shield (SERSH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Serenity Shield (SERSH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SERSH tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SERSH tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SERSH tokena, istražite SERSH cijenu tokena uživo!

Serenity Shield (SERSH) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena SERSH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

SERSH Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SERSH? Naša SERSH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

