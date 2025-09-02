Serenity Shield (SERSH) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.09216
24-satna najniža cijena
$ 0.09404
24-satna najviša cijena
$ 0.09216
$ 0.09404
$ 1.2608300667655898
$ 0.002311994722644291
+0.45%
+0.31%
+0.86%
+0.86%
Serenity Shield (SERSH) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0931. Tijekom protekla 24 sata, SERSHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.09216 i najviše cijene $ 0.09404, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SERSH je $ 1.2608300667655898, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002311994722644291.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SERSH se promijenio za +0.45% u posljednjih sat vremena, +0.31% u posljednjih 24 sata i +0.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Serenity Shield (SERSH)
No.1520
$ 3.87M
$ 94.99K
$ 9.25M
41.52M
99,344,622
99,092,562
41.79%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Serenity Shield je $ 3.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 94.99K. Količina u optjecaju SERSH je 41.52M, s ukupnom količinom od 99092562. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.25M.
Serenity Shield (SERSH) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Serenity Shield za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0002877
+0.31%
30 dana
$ +0.02465
+36.01%
60 dana
$ +0.05475
+142.76%
90 dana
$ +0.03749
+67.41%
Serenity Shield promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SERSH od $ +0.0002877 (+0.31%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Serenity Shield 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.02465 (+36.01%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Serenity Shield 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SERSH od $ +0.05475 (+142.76%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Serenity Shield 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.03749 (+67.41%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Serenity Shield's secure and multi-chain private data storage capabilities have wide-ranging use cases across various industries and applications. Besides offering a unique inheritance protocol onchain for crypto users , serenity shield strongbox helps individuals, families, and businesses to store sensitive information such as financial records, legal documents, medical records, and other confidential data that needs to be protected.
