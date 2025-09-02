Više o SERSH

Serenity Shield Logotip

Serenity Shield Cijena(SERSH)

1 SERSH u USD cijena uživo:

$0.0931
+0.31%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Serenity Shield (SERSH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:22:43 (UTC+8)

Serenity Shield (SERSH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.09216
24-satna najniža cijena
$ 0.09404
24-satna najviša cijena

$ 0.09216
$ 0.09404
$ 1.2608300667655898
$ 0.002311994722644291
+0.45%

+0.31%

+0.86%

+0.86%

Serenity Shield (SERSH) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0931. Tijekom protekla 24 sata, SERSHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.09216 i najviše cijene $ 0.09404, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SERSH je $ 1.2608300667655898, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002311994722644291.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SERSH se promijenio za +0.45% u posljednjih sat vremena, +0.31% u posljednjih 24 sata i +0.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Serenity Shield (SERSH)

No.1520

$ 3.87M
$ 94.99K
$ 9.25M
41.52M
99,344,622
99,092,562
41.79%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Serenity Shield je $ 3.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 94.99K. Količina u optjecaju SERSH je 41.52M, s ukupnom količinom od 99092562. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.25M.

Serenity Shield (SERSH) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Serenity Shield za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0002877+0.31%
30 dana$ +0.02465+36.01%
60 dana$ +0.05475+142.76%
90 dana$ +0.03749+67.41%
Serenity Shield promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SERSH od $ +0.0002877 (+0.31%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Serenity Shield 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.02465 (+36.01%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Serenity Shield 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SERSH od $ +0.05475 (+142.76%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Serenity Shield 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.03749 (+67.41%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Serenity Shield (SERSH)?

Pogledajte Serenity Shield stranicu Povijest cijena sada.

Što je Serenity Shield (SERSH)

Serenity Shield's secure and multi-chain private data storage capabilities have wide-ranging use cases across various industries and applications. Besides offering a unique inheritance protocol onchain for crypto users , serenity shield strongbox helps individuals, families, and businesses to store sensitive information such as financial records, legal documents, medical records, and other confidential data that needs to be protected.

Serenity Shield dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Serenity Shield ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SERSH dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Serenity Shield na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Serenity Shield učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Serenity Shield Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Serenity Shield (SERSH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Serenity Shield (SERSH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Serenity Shield.

Provjerite Serenity Shield predviđanje cijene sada!

Serenity Shield (SERSH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Serenity Shield (SERSH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SERSH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Serenity Shield (SERSH)

Tražiš kako kupiti Serenity Shield? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Serenity Shield na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SERSH u lokalnim valutama

1 Serenity Shield(SERSH) u VND
2,449.9265
1 Serenity Shield(SERSH) u AUD
A$0.141512
1 Serenity Shield(SERSH) u GBP
0.067963
1 Serenity Shield(SERSH) u EUR
0.079135
1 Serenity Shield(SERSH) u USD
$0.0931
1 Serenity Shield(SERSH) u MYR
RM0.392882
1 Serenity Shield(SERSH) u TRY
3.831065
1 Serenity Shield(SERSH) u JPY
¥13.6857
1 Serenity Shield(SERSH) u ARS
ARS$128.236871
1 Serenity Shield(SERSH) u RUB
7.501067
1 Serenity Shield(SERSH) u INR
8.201179
1 Serenity Shield(SERSH) u IDR
Rp1,526.229264
1 Serenity Shield(SERSH) u KRW
129.665025
1 Serenity Shield(SERSH) u PHP
5.329044
1 Serenity Shield(SERSH) u EGP
￡E.4.518143
1 Serenity Shield(SERSH) u BRL
R$0.505533
1 Serenity Shield(SERSH) u CAD
C$0.127547
1 Serenity Shield(SERSH) u BDT
11.334925
1 Serenity Shield(SERSH) u NGN
142.791194
1 Serenity Shield(SERSH) u COP
$375.402475
1 Serenity Shield(SERSH) u ZAR
R.1.640422
1 Serenity Shield(SERSH) u UAH
3.858995
1 Serenity Shield(SERSH) u VES
Bs13.5926
1 Serenity Shield(SERSH) u CLP
$90.1208
1 Serenity Shield(SERSH) u PKR
Rs26.425504
1 Serenity Shield(SERSH) u KZT
50.215347
1 Serenity Shield(SERSH) u THB
฿3.006199
1 Serenity Shield(SERSH) u TWD
NT$2.853515
1 Serenity Shield(SERSH) u AED
د.إ0.341677
1 Serenity Shield(SERSH) u CHF
Fr0.07448
1 Serenity Shield(SERSH) u HKD
HK$0.725249
1 Serenity Shield(SERSH) u AMD
֏35.615405
1 Serenity Shield(SERSH) u MAD
.د.م0.8379
1 Serenity Shield(SERSH) u MXN
$1.737246
1 Serenity Shield(SERSH) u SAR
ريال0.349125
1 Serenity Shield(SERSH) u PLN
0.338884
1 Serenity Shield(SERSH) u RON
лв0.403123
1 Serenity Shield(SERSH) u SEK
kr0.876071
1 Serenity Shield(SERSH) u BGN
лв0.155477
1 Serenity Shield(SERSH) u HUF
Ft31.463145
1 Serenity Shield(SERSH) u CZK
1.943928
1 Serenity Shield(SERSH) u KWD
د.ك0.0283955
1 Serenity Shield(SERSH) u ILS
0.311885
1 Serenity Shield(SERSH) u AOA
Kz84.867167
1 Serenity Shield(SERSH) u BHD
.د.ب0.0350987
1 Serenity Shield(SERSH) u BMD
$0.0931
1 Serenity Shield(SERSH) u DKK
kr0.593978
1 Serenity Shield(SERSH) u HNL
L2.440151
1 Serenity Shield(SERSH) u MUR
4.26398
1 Serenity Shield(SERSH) u NAD
$1.63856
1 Serenity Shield(SERSH) u NOK
kr0.931
1 Serenity Shield(SERSH) u NZD
$0.157339
1 Serenity Shield(SERSH) u PAB
B/.0.0931
1 Serenity Shield(SERSH) u PGK
K0.393813
1 Serenity Shield(SERSH) u QAR
ر.ق0.339815
1 Serenity Shield(SERSH) u RSD
дин.9.325827

Serenity Shield Resurs

Za dublje razumijevanje Serenity Shield, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Serenity Shield web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Serenity Shield

Koliko Serenity Shield (SERSH) vrijedi danas?
Cijena SERSH uživo u USD je 0.0931 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SERSH u USD?
Trenutačna cijena SERSH u USD je $ 0.0931. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Serenity Shield?
Tržišna kapitalizacija za SERSH je $ 3.87M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SERSH?
Količina u optjecaju za SERSH je 41.52M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SERSH?
SERSH je postigao ATH cijenu od 1.2608300667655898 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SERSH?
SERSH je vidio ATL cijenu od 0.002311994722644291 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SERSH?
24-satni obujam trgovanja za SERSH je $ 94.99K USD.
Hoće li SERSH još narasti ove godine?
SERSH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SERSH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Serenity Shield (SERSH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

