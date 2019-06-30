SERO (SERO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SERO (SERO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SERO (SERO) Informacije SERO is a next-generation privacy blockchain that supports smart contracts and enables the issuance of privacy coins and anonymous assets. Known as a private version of Ethereum, SERO uses zero-knowledge proofs, a cryptographic method that performs better than the one used by ZCash. With native anonymous transactions, SERO is the world's first true privacy platform for Decentralized Applications(DApps). SERO also employs the most advanced POW + POS consensus, which provides significantly better network security and performance than POW consensus-based blockchains. The project is funded by former IDG co-founder Mr. Suyang Zhang, LD Capital and Quantum Investment Fund, and is currently collaborating with major mining pools such as F2Pool. Službena web stranica: https://sero.cash/ Bijela knjiga: https://sero.cash/en/uploadfile/upload/2019052010565112.pdf Istraživač blokova: https://explorer.web.sero.cash/ Kupi SERO odmah!

SERO (SERO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SERO (SERO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Ukupna količina: $ 592.69M $ 592.69M $ 592.69M Količina u optjecaju: $ 439.96M $ 439.96M $ 439.96M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M Povijesni maksimum: $ 0.48 $ 0.48 $ 0.48 Povijesni minimum: $ 0.003187564058042448 $ 0.003187564058042448 $ 0.003187564058042448 Trenutna cijena: $ 0.003683 $ 0.003683 $ 0.003683 Saznajte više o cijeni SERO (SERO)

SERO (SERO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SERO (SERO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SERO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SERO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SERO tokena, istražite SERO cijenu tokena uživo!

