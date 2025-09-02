SERO (SERO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.003692. Tijekom protekla 24 sata, SEROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.003686 i najviše cijene $ 0.003894, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SERO je $ 0.43970494, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003187564058042448.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SERO se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.02% u posljednjih 24 sata i -2.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu SERO (SERO)
No.1911
$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M
$ 56.41K
$ 56.41K$ 56.41K
$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M
439.88M
439.88M 439.88M
647,367,590
647,367,590 647,367,590
592,693,471
592,693,471 592,693,471
67.94%
2019-06-30 00:00:00
$ 0.3
$ 0.3$ 0.3
SERO
Trenutačna tržišna kapitalizacija SERO je $ 1.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.41K. Količina u optjecaju SERO je 439.88M, s ukupnom količinom od 592693471. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.39M.
SERO (SERO) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena SERO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00000074
-0.02%
30 dana
$ -0.000722
-16.36%
60 dana
$ -0.000428
-10.39%
90 dana
$ -0.00126
-25.45%
SERO promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SERO od $ -0.00000074 (-0.02%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
SERO 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000722 (-16.36%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
SERO 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SERO od $ -0.000428 (-10.39%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
SERO 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00126 (-25.45%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SERO (SERO)?
SERO is a next-generation privacy blockchain that supports smart contracts and enables the issuance of privacy coins and anonymous assets. Known as a private version of Ethereum, SERO uses zero-knowledge proofs, a cryptographic method that performs better than the one used by ZCash. With native anonymous transactions, SERO is the world's first true privacy platform for Decentralized Applications(DApps). SERO also employs the most advanced POW + POS consensus, which provides significantly better network security and performance than POW consensus-based blockchains.
The project is funded by former IDG co-founder Mr. Suyang Zhang, LD Capital and Quantum Investment Fund, and is currently collaborating with major mining pools such as F2Pool.
SERO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SERO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti SERO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o SERO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SERO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
SERO Predviđanje cijene (USD)
Koliko će SERO (SERO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SERO (SERO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina?
Razumijevanje tokenomike SERO (SERO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta.
Kako kupiti SERO (SERO)
Tražiš kako kupiti SERO? Proces je jednostavan i bez muke!
