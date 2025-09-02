Više o SERO

SERO Cijena(SERO)

1 SERO u USD cijena uživo:

-0.02%1D
Grafikon aktualnih cijena SERO (SERO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:04:20 (UTC+8)

SERO (SERO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

0.00%

-0.02%

-2.82%

-2.82%

SERO (SERO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.003692. Tijekom protekla 24 sata, SEROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.003686 i najviše cijene $ 0.003894, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SERO je $ 0.43970494, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003187564058042448.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SERO se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.02% u posljednjih 24 sata i -2.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SERO (SERO)

No.1911

67.94%

2019-06-30 00:00:00

SERO

Trenutačna tržišna kapitalizacija SERO je $ 1.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.41K. Količina u optjecaju SERO je 439.88M, s ukupnom količinom od 592693471. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.39M.

SERO (SERO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena SERO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000074-0.02%
30 dana$ -0.000722-16.36%
60 dana$ -0.000428-10.39%
90 dana$ -0.00126-25.45%
SERO promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SERO od $ -0.00000074 (-0.02%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SERO 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000722 (-16.36%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SERO 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SERO od $ -0.000428 (-10.39%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SERO 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00126 (-25.45%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SERO (SERO)?

Pogledajte SERO stranicu Povijest cijena sada.

Što je SERO (SERO)

SERO is a next-generation privacy blockchain that supports smart contracts and enables the issuance of privacy coins and anonymous assets. Known as a private version of Ethereum, SERO uses zero-knowledge proofs, a cryptographic method that performs better than the one used by ZCash. With native anonymous transactions, SERO is the world's first true privacy platform for Decentralized Applications(DApps). SERO also employs the most advanced POW + POS consensus, which provides significantly better network security and performance than POW consensus-based blockchains. The project is funded by former IDG co-founder Mr. Suyang Zhang, LD Capital and Quantum Investment Fund, and is currently collaborating with major mining pools such as F2Pool.

SERO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SERO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SERO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o SERO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SERO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

SERO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SERO (SERO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SERO (SERO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SERO.

Provjerite SERO predviđanje cijene sada!

SERO (SERO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SERO (SERO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SERO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SERO (SERO)

Tražiš kako kupiti SERO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SERO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SERO u lokalnim valutama

SERO Resurs

Za dublje razumijevanje SERO, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena SERO web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SERO

Koliko SERO (SERO) vrijedi danas?
Cijena SERO uživo u USD je 0.003692 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SERO u USD?
Trenutačna cijena SERO u USD je $ 0.003692. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SERO?
Tržišna kapitalizacija za SERO je $ 1.62M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SERO?
Količina u optjecaju za SERO je 439.88M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SERO?
SERO je postigao ATH cijenu od 0.43970494 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SERO?
SERO je vidio ATL cijenu od 0.003187564058042448 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SERO?
24-satni obujam trgovanja za SERO je $ 56.41K USD.
Hoće li SERO još narasti ove godine?
SERO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SERO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:04:20 (UTC+8)

SERO (SERO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

