SENSORIUM (SENSO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SENSORIUM (SENSO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

SENSORIUM (SENSO) Informacije Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022. Službena web stranica: https://sensoriumxr.com/ Bijela knjiga: https://sensoriumxr.com/static/SENSO_Whitepaper_compressed_5e6d06a197.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xc19b6a4ac7c7cc24459f08984bbd09664af17bd1 Kupi SENSO odmah!

SENSORIUM (SENSO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SENSORIUM (SENSO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 242.78K $ 242.78K $ 242.78K Ukupna količina: $ 715.28M $ 715.28M $ 715.28M Količina u optjecaju: $ 70.27M $ 70.27M $ 70.27M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Povijesni maksimum: $ 3.4 $ 3.4 $ 3.4 Povijesni minimum: $ 0.003445866980314601 $ 0.003445866980314601 $ 0.003445866980314601 Trenutna cijena: $ 0.003455 $ 0.003455 $ 0.003455 Saznajte više o cijeni SENSORIUM (SENSO)

SENSORIUM (SENSO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SENSORIUM (SENSO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SENSO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SENSO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SENSO tokena, istražite SENSO cijenu tokena uživo!

