Sentio Protocol (SEN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sentio Protocol (SEN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sentio Protocol (SEN) Informacije Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how. Službena web stranica: https://sentio.ai/ Bijela knjiga: https://docs.sentio.ai/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x421b05cf5ce28Cb7347E73e2278E84472F0E4a88 Kupi SEN odmah!

Sentio Protocol (SEN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sentio Protocol (SEN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 98.00M $ 98.00M $ 98.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Povijesni maksimum: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 Povijesni minimum: $ 0.000201297989722525 $ 0.000201297989722525 $ 0.000201297989722525 Trenutna cijena: $ 0.02042 $ 0.02042 $ 0.02042 Saznajte više o cijeni Sentio Protocol (SEN)

Sentio Protocol (SEN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sentio Protocol (SEN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SEN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SEN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SEN tokena, istražite SEN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SEN Jeste li zainteresirani za dodavanje Sentio Protocol (SEN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SEN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SEN na MEXC-u odmah!

Sentio Protocol (SEN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SEN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SEN povijest cijena odmah!

SEN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SEN? Naša SEN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SEN predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!