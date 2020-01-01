Selo (SELO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Selo (SELO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Selo (SELO) Informacije SELO+ is a hyperlocal-based life-logging app with an inbuilt Social-Fi and augmented NFT narrative. Službena web stranica: https://www.mooonshot.ai/ Bijela knjiga: https://wp.seloplus.com/eng/ Istraživač blokova: https://klaytnscope.com/account/0x342633c4a7f91094096e15b513f039af52e960d9 Kupi SELO odmah!

Selo (SELO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Selo (SELO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.32K $ 3.32K $ 3.32K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 59.78M $ 59.78M $ 59.78M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 55.50K $ 55.50K $ 55.50K Povijesni maksimum: $ 0.85735 $ 0.85735 $ 0.85735 Povijesni minimum: $ 0.000278432011971831 $ 0.000278432011971831 $ 0.000278432011971831 Trenutna cijena: $ 0.0000555 $ 0.0000555 $ 0.0000555 Saznajte više o cijeni Selo (SELO)

Selo (SELO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Selo (SELO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SELO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SELO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SELO tokena, istražite SELO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SELO Jeste li zainteresirani za dodavanje Selo (SELO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SELO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SELO na MEXC-u odmah!

Selo (SELO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SELO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SELO povijest cijena odmah!

SELO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SELO? Naša SELO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SELO predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!