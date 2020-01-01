Kryptonite (SEILOR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kryptonite (SEILOR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kryptonite (SEILOR) Informacije Kryptonite Finance is a next-generation DeFi platform that empowers users with advanced artificial intelligence capabilities to identify actionable opportunities both on-chain and offchain. By addressing the inefficiencies present in the blockchain space, our AI agent can perform cross-chain swaps, discover DeFi pools with optimal adjusted ROI, and effectively manage collateral. Službena web stranica: https://www.kryptonite.finance Bijela knjiga: https://kryptonite-obj.s3.eu-central-1.amazonaws.com/lite/White_Paper.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xE29142E14E52bdFBb8108076f66f49661F10EC10 Kupi SEILOR odmah!

Kryptonite (SEILOR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kryptonite (SEILOR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 611.00K $ 611.00K $ 611.00K Povijesni maksimum: $ 0.17111 $ 0.17111 $ 0.17111 Povijesni minimum: $ 0.000610849923260623 $ 0.000610849923260623 $ 0.000610849923260623 Trenutna cijena: $ 0.000611 $ 0.000611 $ 0.000611 Saznajte više o cijeni Kryptonite (SEILOR)

Kryptonite (SEILOR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kryptonite (SEILOR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SEILOR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SEILOR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SEILOR tokena, istražite SEILOR cijenu tokena uživo!

Kryptonite (SEILOR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SEILOR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SEILOR povijest cijena odmah!

SEILOR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SEILOR? Naša SEILOR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SEILOR predviđanje cijene tokena odmah!

