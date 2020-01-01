SEED (SEED) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SEED (SEED), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SEED (SEED) Informacije From a Telegram Miniapp with over 60M users, SEED is evolving into the top RPG in Web3 gaming, inspired by the success of games like Pokémon Go and Axie Infinity. Leveraging the power of VR, AI, and seamless messenger-based onboarding, SEED not only ensures mass accessibility but also creates an engaging and interconnected gaming universe.With the Sui Foundation’s backing, SEED is transforming from a Telegram Miniapp into the first 100M-user Web3 gaming ecosystem on the Sui blockchain. Službena web stranica: https://playseedgo.com/play Istraživač blokova: https://suiscan.xyz/ Kupi SEED odmah!

SEED (SEED) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SEED (SEED), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 365.78K $ 365.78K $ 365.78K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 355.82M $ 355.82M $ 355.82M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Povijesni maksimum: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Povijesni minimum: $ 0.001016197397918294 $ 0.001016197397918294 $ 0.001016197397918294 Trenutna cijena: $ 0.001028 $ 0.001028 $ 0.001028 Saznajte više o cijeni SEED (SEED)

SEED (SEED) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SEED (SEED) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SEED tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SEED tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SEED tokena, istražite SEED cijenu tokena uživo!

