SEDA (SEDA) Informacije SEDA is a standard for modular data transport and querying. Any data type, for all networks. Službena web stranica: https://www.seda.xyz/ Bijela knjiga: https://docs.seda.xyz/seda-network Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x14862c03A0cACcC1aB328B062E64e31B2a1afcd7 Kupi SEDA odmah!

SEDA (SEDA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SEDA (SEDA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 59.95M $ 59.95M $ 59.95M Povijesni maksimum: $ 0.09318 $ 0.09318 $ 0.09318 Povijesni minimum: $ 0.02137232710306968 $ 0.02137232710306968 $ 0.02137232710306968 Trenutna cijena: $ 0.05935 $ 0.05935 $ 0.05935 Saznajte više o cijeni SEDA (SEDA)

SEDA (SEDA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SEDA (SEDA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SEDA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SEDA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SEDA tokena, istražite SEDA cijenu tokena uživo!

