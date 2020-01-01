Securist (SECU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Securist (SECU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Securist (SECU) Informacije SECU is the native utility token of the SECURIST platform. It is rewarded to companies and consultants using the SECURIST platform as an incentive for active contributions and is used as a currency to access information security services and the ATHENA ISMS solution at competitive prices. SECU is continuously expanding to enhance the information security of both individuals and organizations. Službena web stranica: http://securistoken.info Bijela knjiga: https://securist.gitbook.io/securist Istraživač blokova: https://solscan.io/token/5rif6UEnBRr1UDHGRzvJiALU4ChBaqpdHEcX1wpevH3v Kupi SECU odmah!

Securist (SECU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Securist (SECU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 98.19K $ 98.19K $ 98.19K Povijesni maksimum: $ 0.0266 $ 0.0266 $ 0.0266 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.001091 $ 0.001091 $ 0.001091 Saznajte više o cijeni Securist (SECU)

Securist (SECU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Securist (SECU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SECU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SECU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SECU tokena, istražite SECU cijenu tokena uživo!

