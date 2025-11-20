SCX Cijena danas

Trenutačna cijena SCX (SCX) danas je $ 0.0034, s promjenom od 3,251.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SCX u USD je $ 0.0034 po SCX.

SCX trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- SCX. Tijekom posljednja 24 sata, SCX trgovao je između $ 0.0001 (niska) i $ 0.004 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, SCX se kretao +44.68% u posljednjem satu i +3,300.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 589.29K.

Informacije o tržištu SCX (SCX)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 589.29K$ 589.29K $ 589.29K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain BSC

